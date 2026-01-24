বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে কী ব্যাখ্যা দিল আইসিসি

অবশেষে এসেই গেল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়েছে আইসিসি।
এক বিবৃতিতে আইসিসি লেখে, ‘বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) ভারতের মাটিতে তাদের নির্ধারিত ম্যাচ আয়োজন নিয়ে যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল, তা সমাধানের জন্য আইসিসি একটি বিস্তৃত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছে। তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে আইসিসি বিসিবির সঙ্গে স্বচ্ছ ও গঠনমূলক সংলাপে যুক্ত ছিল। এ সময় একাধিক দফায় ভিডিও কনফারেন্স ও সরাসরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।’
আইসিসি আরও লেখে, ‘এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বিসিবির উত্থাপিত উদ্বেগগুলো পর্যালোচনা করা হয়, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে স্বাধীন নিরাপত্তা মূল্যায়ন কমিশন করা হয় এবং কেন্দ্র ও রাজ্য পর্যায়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ বিস্তারিত নিরাপত্তা ও পরিচালন পরিকল্পনা শেয়ার করা হয়। টুর্নামেন্টের জন্য উন্নত ও ধাপে ধাপে বাড়ানো নিরাপত্তা ব্যবস্থার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল, যা আইসিসি বিজনেস কর্পোরেশন (আইবিসি) বোর্ডের আলোচনাতেও পুনর্ব্যক্ত করা হয়।’
আইসিসি বিবৃতির শেষটা করে এমনভাবে, ‘এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে আইসিসি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, ভারতে বাংলাদেশ জাতীয় দল, কর্মকর্তা কিংবা সমর্থকদের জন্য কোনো বিশ্বাসযোগ্য বা যাচাইযোগ্য নিরাপত্তা হুমকি নেই। এই বাস্তবতায় এবং বৃহত্তর প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে, প্রকাশিত সূচি পরিবর্তন করা সমীচীন নয় বলে আইসিসি সিদ্ধান্ত নেয়।’
আইসিসির মূল্যায়নে দেখা গেছে, ভারতে বাংলাদেশ জাতীয় দল, অফিশিয়াল কিংবা সমর্থকদের জন্য কোনো বিশ্বাসযোগ্য বা যাচাইযোগ্য নিরাপত্তা হুমকি নেই। এ সব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এবং সামগ্রিক প্রভাব মাথায় রেখে আইসিসি সিদ্ধান্তে আসে যে, প্রকাশিত সূচি পরিবর্তন করা উপযুক্ত নয়। গত বুধবার এক বৈঠকের পর বিসিবিকে ২৪ ঘণ্টার সময়সীমা দেওয়া হয়েছিল—নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ভারতে খেলবে কি না, তা নিশ্চিত করতে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো নিশ্চিতকরণ বার্তা না পাওয়ায় আইসিসি বিকল্প দল নির্বাচন করে।
বাংলাদেশের পরিবর্তে র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকার ভিত্তিতে বিশ্বকাপ খেলবে স্কটল্যান্ড। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হতে যাওয়া টুর্নামেন্ট স্কটল্যান্ড খেলবে ‘সি’ গ্রুপে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইংল্যান্ড, নেপাল ও ইতালির সঙ্গে।