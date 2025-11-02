বাংলাদেশ সিরিজে ধবলধোলাইয়ের বদলা জিম্বাবুয়ের ওপর নিল আফগানরা

বাংলাদেশের কাছে আফগানিস্তানের ধবলধোলাইয়ের ঘটনা বেশি দিন আগের নয়। সংযুক্ত আরব আমিরাতে গত মাসে আফগানদের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েছিল জাকের আলী অনিকের নেতৃত্বাধীন। এক মাসের ব্যবধানে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে আফগানরা।
জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি জিতে আগেই সিরিজ নিশ্চিত করেছিল আফগানিস্তান। হারারে স্পোর্টস ক্লাবে আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ধবলধোলাই এড়ানোর কাছাকাছি চলে গিয়েছিল জিম্বাবুয়ে। কিন্তু শেষ বল অব্দি খেললেও স্বাগতিকেরা ধবলধোলাই এড়াতে পারেনি। ৯ রানে জিতে ৩-০ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতে নিল আফগানরা।
২১১ রানের লক্ষ্যে নেমে ২.৫ ওভারে ২ উইকেটে ১৯ রানে পরিণত হয় জিম্বাবুয়ে। দুই টপ অর্ডার ব্যাটার ডিওন মায়ার্স (৫) ও ব্রেন্ডন টেলর (৪) এক অঙ্কের ঘরে আউট হয়েছেন। তৃতীয় উইকেটে ৪৮ বলে ৮৫ রানের জুটি গড়েছেন ব্রায়ান বেনেট ও সিকান্দার রাজা। ১১তম ওভারের পঞ্চম বলে রাজাকে বোল্ড করে জুটি ভাঙেন মোহাম্মদ নবি। ২৯ বলে ৭ চার ও ২ ছক্কায় রাজা করেন ৫১ রান।
রাজা আউট হওয়ার পর বেনেটও (৪৭) দ্রুত আউট হয়েছেন। রাজা, বেনেট দ্রুত আউট হওয়ায় জিম্বাবুয়ের স্কোর হয়ে যায় ১২.৫ ওভারে ৪ উইকেটে ১২৬ রান। পঞ্চম উইকেটে ১৭ বলে ৩৬ রানের জুটি গড়েছেন রায়ান বার্ল ও তাসিঙ্গা মুসিকিউয়া। এই জুটি ভাঙার পর খেই হারিয়ে ফেলে জিম্বাবুয়ে। ২০ ওভারে ২০১ রানে গুটিয়ে গেছে স্বাগতিকেরা। আফগানিস্তানের আব্দুল্লাহ আহমাদজাই ৪ ওভারে ৪২ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন ফরিদ আহমেদ ও ফজলহক ফারুকি।
তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে নিয়মিত অধিনায়ক রশিদ খানকে বিশ্রাম দিয়েছে আফগানিস্তান। তাঁর পরিবর্তে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন ইবরাহিম জাদরান। আগে ব্যাটিং নিয়ে ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ২১০ রান করেছে আফগানরা। ৪৮ বলে ৮ চার ও ৫ ছক্কায় ৯২ রান করে রহমানউল্লাহ গুরবাজ পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। জিম্বাবুয়ের অলরাউন্ডার ব্র্যাড ইভান্স নিয়েছেন ২ উইকেট। বাঁহাতি পেসার রিচার্ড এনগারাভা নিয়েছেন এক উইকেট। সিরিজসেরার পুরস্কার পেয়েছেন ইবরাহিম জাদরান। ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৮৪.৫০ গড়ে সর্বোচ্চ ১৬৯ রান করেছেন তিনি।