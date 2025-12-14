ক্রিকেটারদের সঙ্গে বিসিবির ‘আচরণে’ ক্ষুব্ধ তামিম

নানা বিতর্কের মধ্য দিয়ে আজ শুরু হলো প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ। ঘরোয়া ক্রিকেটের এই টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে যা যা ঘটল, সেটা মেনে নিতে পারছেন না তামিম ইকবাল। সামাজিকমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি।
প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ শুরুর আগে গতকাল একই দিনে দুই রকম দৃশ্য দেখা গেল। প্রথম বিভাগ ক্রিকেটে অংশ নেওয়া ক্লাবের প্রতিনিধিরা বিসিবি একাডেমি ভবনের সামনে অংশ নিলেন ট্রফি উন্মোচনে। অন্য দিকে লিগ বর্জন করা ক্লাবগুলোর ক্রিকেটাররা ছিলেন আন্দোলনে ব্যস্ত। ২০ দলের মধ্যে শেষ পর্যন্ত টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে ১২ দল। গতকালের এই ঘটনা নিয়ে আজ নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লিখেছেন, ‘বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সবচেয়ে বড় স্টেকহোল্ডার ক্রিকেটাররা। অথচ গতকাল অনেক ক্রিকেটারকে মাঠে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। বিভিন্ন ডিভিশনের অনেক ক্রিকেটার বিসিবিতে তাদের দাবি জানাতে গিয়েছিলেন, যেটি তাদের অধিকার, এবং যার যৌক্তিক কারণও আছে। অথচ সেই ক্রিকেটারদের গেটের বাইরে আটকে রাখা হয়েছিল। পরে যদিও একটি প্রতিনিধি দলকে ভেতরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আরও অনেক ক্রিকেটারের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, তা দুঃখজনক। একজন ক্রিকেটার হিসেবে আমি এর প্রতিবাদ জানিয়ে রাখলাম।’
১২ দল নিয়ে প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ হচ্ছে দেখে সন্তুষ্ট বিসিবির ঢাকা মহানগর ক্লাব কমিটির (সিসিডিএম) চেয়ারম্যান আদনান দীপন। তবে লিগ বর্জন করা ক্লাবগুলোর ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা নেই দীপনের কাছে। গতকাল সিসিডিএম চেয়ারম্যান বলেছিলেন, ‘আগামীকাল (আজ) পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাইছি। (৮টি ক্লাব) হয়তো আসতে পারে। হয়তো না। অফিশিয়ালি সিসিডিএমকে তারা চিঠি দেয়নি। একটা উকিল নোটিশ দিয়েছে বোর্ডকে। সিসিডিএমের আইন কী বলে? এখানে ৪৪টি ক্লাবের কথা বলা হচ্ছে, সিসিডিএমকে চিঠি দেয়নি। আমরা ধরে নিতে পারব না ওরা খেলবে কি খেলবে না।’
সূচি অনুযায়ী পাঁচ মাঠে ১০ দলের প্রথম রাউন্ডের ম্যাচ রাখা হয়েছে। কোনো দল না খেলতে এলে তাদের প্রতিপক্ষকে ‘ওয়াকওভার’ দেওয়ার সিদ্ধান্ত বিসিবির। তামিম ওল্ড ডিওএইচএস দলের কাউন্সিলর।