হেটমায়ারের এমন বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের রহস্য কী

জিম্বাবুয়েকে ১০৭ রানে হারিয়ে সুপার এইটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের শুরুটা হয়েছে উড়ন্ত। তাদের এমন দাপুটে জয়ের নায়ক শিমরন হেটমায়ার। বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে ক্যারিবীয়দের বিশাল পুঁজি এনে দেন। ম্যাচসেরার পুরস্কার নিতে এসে জানালেন, অতিরিক্ত চিন্তা বাদ দিয়েই সফল তিনি।
মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে রেকর্ড ২৫৪ রান করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত যা দলীয় সর্বোচ্চ; সব মিলিয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। অন্যদিকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে এটা ওয়েস্ট ইন্ডিজের সর্বোচ্চ দলীয় রান। রেকর্ড পুঁজিতে হেটমায়ারের অবদান ৩৪ বলে ৮৫ রান। ২৫০ স্ট্রাইকরেটের এই ইনিংস খেলার পথে সমান সাতটি করে চার এবং ছক্কা মেরেছেন তিনি। জবাব দিতে নেমে ১৪৭ রানে গুটিয়ে গেছে জিম্বাবুয়ে। বড় জয়ের খুশি নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ; দল জিতিয়ে আলোচনায় হেটমায়ার।
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের রহস্য জানতে চাওয়া হলে হেটমায়ার বলেন, ‘ব্যাটিং নিয়ে এখন আর অতিরিক্ত চিন্তা করি না আমি। অতীতে আমি অতিরিক্ত চিন্তা করেছি। এখন আমি চিন্তা কম করছি এবং ব্যাটই আমার হয়ে কথা বলবে। সামনে যে পরিস্থিতি আসবে সেভাবেই সব কিছু করার চেষ্টা করব।’
ব্যাটিং নিয়ে নিজের পরিশ্রমের গল্প শুনিয়েছেন হেটমায়ার, ‘আমার জন্য এই ইনিংস অনেক অর্থবহ। আমি আগের ম্যাচে রান পাইনি। সবশেষ দুই মাসে যে পরিশ্রম করেছি মাঠে সেটা কাজে লাগাতে চাচ্ছি। তিন নম্বরে খেলতে ভালো লাগছে। বেশ ম্যাচ খেলার কারণে কাজটা আরও সহজ মনে হচ্ছে। পাশাপাশি সতীর্থদের সমর্থনও বেশ কাজে দিচ্ছে।’
এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত ১৭টি ছক্কা মেরেছেন হেটমায়ার। তাতেই সতীর্থ নিকোলাস পুরানের এক বিশ্বকাপে ১৭ ছক্কার রেকর্ডে ভাগ বসিয়েছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে হেটমায়ার বলেন, ‘আমি ছক্কার রেকর্ড সম্পর্কে জানি না। এমন কিছু করতে পারলে তো ভালোই লাগে। বাড়িতে আমার পরিবার রয়েছে, যারা আমাকে সাপোর্ট দিচ্ছে–এ জন্য আমি আরও ভালো করতে পারছি।’