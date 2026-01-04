ভারত থেকে বাংলাদেশের ম্যাচ সরাতে আইসিসিকে বিসিবির চিঠি

ভারত থেকে বাংলাদেশের বিশ্বকাপের ভেন্যু সরিয়ে নিতে আইসিসিকে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম।
আলোচনাটা গতকাল মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি কলকাতা নাইট রাইডার্স বাদ দেওয়ার পরই জোরালো হয়েছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের জরুরি সভা শেষে মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছিলেন, ভেন্যু পরিবর্তন করতে তাঁরা আজ আইসিসিকে চিঠি লিখবেন। আজও বিসিবির সভা হয়েছে। সেই সভা শেষে ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম জানিয়েছেন, ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে। আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘হ্যাঁ আমরা চিঠি পাঠিয়েছি (আইসিসির কাছে)। গতকাল একটা বোর্ড সভা করেছি। আজও করেছি। আমাদের অবস্থান কী, এটা সবার জানা দরকার। এটা শুধু আমাদের ব্যাপার তো নয়। দেশের মানুষের ব্যাপার, সবার ব্যাপার এটা।’
আইসিসির কাছে চিঠিতে ভেন্যু, নিরাপত্তা সব বিষয়ই থাকবে বলে আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছেন ফাহিম। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সব বোর্ড জানিয়ে দেবে বলে বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান জানিয়েছেন। ৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্বকাপ শুরুর এক সপ্তাহ আগে (৩১ জানুয়ারি) দলে পরিবর্তন করার সুযোগ আইসিসি রেখেছে।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য আজ ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। যদি কোনো কারণে সূচি ও ভেন্যু বদলে যায়, বাংলাদেশের বিশ্বকাপ দলেও তখন পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা আছে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন বিসিবির প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু। ৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্বকাপ শুরুর এক সপ্তাহ আগে (৩১ জানুয়ারি) দলে পরিবর্তন করার সুযোগ আইসিসি রেখেছে।