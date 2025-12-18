বাজে পরিবেশে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ আয়োজন করে তোপের মুখে বিসিসিআই

আবুধাবিতে পরশু রাতে উৎসবমুখর পরিবেশে ২০২৬ আইপিএল নিলামের পরের দিন ভারতের ভক্ত-সমর্থকেরা দারুণ এক ম্যাচের প্রত্যাশা করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে আইপিএলে দল পাওয়া ক্রিকেটাররা কেমন করেন, সেটাই ছিল দেখার। কিন্তু লক্ষ্ণৌর অটল বিহারি বাজপেয়ি স্টেডিয়ামে বল মাঠে গড়ানো তো দূরে থাক, টসই হয়নি।
বাংলাদেশ সময় গতকাল সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে লক্ষ্ণৌর অটল বিহারি বাজপেয়ি স্টেডিয়ামে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা চতুর্থ টি-টোয়েন্টি শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বৈরি আবহাওয়ার কারণে বারবার ম্যাচের পর্যবেক্ষণের সময় বদলানো হয়। ম্যাচ কর্মকর্তারাও মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে খেলা চালানোর মতো অবস্থা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানসহ উপমহাদেশে এখন চলছে শীতকাল। ঘন কুয়াশা তাই বলে অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু গতকাল লক্ষ্ণৌতে হার্দিক পান্ডিয়াসহ অনেক ক্রিকেটারকেই মাস্ক পরে ঘুরতে দেখা গেছে। একটা পর্যায়ে ভারতীয় দল ড্রেসিংরুমের ভেতরেই নিজেদের আবদ্ধ করে রাখে।
দূষিত পরিবেশের কারণেই মূলত লক্ষ্ণৌতে গতকাল ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা চতুর্থ টি-টোয়েন্টি মাঠে গড়াতে পারেনি। বাংলাদেশ সময় রাত ৯টা ৩৭ মিনিটে ভারতের বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ শশী থারুর নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে লেখেন,‘ক্রিকেট ভক্তরা লক্ষ্ণৌতে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ শুরুর জন্য অকারণেই অপেক্ষা করছেন। ঘন কুয়াশা ভারতের উত্তরাঞ্চলের শহরগুলোতে এখন অনেক বেশি থাকে। বায়ুর গুণমান সূচক যখন ৪১১, তখন ম্যাচ আয়োজন করার সম্ভাবনা খুবই কম। তিরুবনন্তপুরমে ম্যাচটা আয়োজন করতে পারতেন তারা। এই শহরে বায়ুর গুণমান সূচক ৪৮।’ তিনি পোস্ট দেওয়ার অল্প কিছুক্ষণ পরে ম্যাচ বাতিল করা হয়। ছয় দফা মাঠ পর্যবেক্ষণ করেও ইতিবাচক কিছু না পাওয়ায় রাত ৯টা ৫৫ মিনিটে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা চতুর্থ টি-টোয়েন্টি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা চতুর্থ টি-টোয়েন্টি মাঠে না গড়ানোর কারণে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভক্ত-সমর্থকেরা ধুয়ে দিয়েছেন বিসিসিআইকে। নেটিজেনদের কাছ থেকে
‘নির্লজ্জ’ শব্দ শুনতে হয়েছে বিসিসিআইকে। অনেকে আবার চতুর্থ টি-টোয়েন্টির টিকিটের টাকা ফেরত চেয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিসিসিআইকে ধুয়ে দেওয়া ভক্ত-সমর্থকদের বেশির ভাগই ভারতীয়। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের সূচিতে তালগোল পাকিয়েছে খোদ বিসিসিআই। নিউ চন্ডীগড়, ধর্মশালা, লক্ষ্ণৌ, বিশাখাপত্তনম, কটক, আহমেদাবাদ, রাঁচি, রায়পুর, গুয়াহাটি, কলকাতা—সিরিজের ১০ ম্যাচের জন্য এই ১০ ভেন্যু ঠিক করে ভারতীয় বোর্ড। শীতকালে লক্ষ্ণৌ, ধর্মশালা, চন্ডীগড়ের মতো শহরে বায়ু দূষণের মাত্রা অনেক বেশি থাকে।
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে কোনো রিজার্ভ ডে রাখা হয়নি। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে এখন ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে ভারত। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে রোববার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে সিরিজের পঞ্চম টি-টোয়েন্টি। এর আগে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ভারত জিতেছে ২-১ ব্যবধানে। টেস্টে স্বাগতিকদের ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করে প্রোটিয়ারা।