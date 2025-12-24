হোম > রাজনীতি

বিএনপিতে রেদোয়ান আহমেদ-ববি হাজ্জাজ, সমঝোতা আরও ৭ আসনে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল আলমগীর। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) মহাসচিব, সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. রেদোয়ান আহমেদ। এ ছাড়া জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দলের (এনডিএম) চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজও বিএনপিতে যোগ দিচ্ছেন বলে জানা গেছে।

আজ বুধবার রাজধানীর গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগদান করেন রেদোয়ান আহমেদ। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির হয়ে কুমিল্লা-৭ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল আলমগীর জানান, বিএনপি আরও ৭ আসনে সমঝোতা করেছে। সেগুলো হলো—

১. বগুড়া-২: মাহমুদুর রহমান মান্না, নাগরিক ঐক্য

২. পিরোজপুর-১: মোস্তফা জামাল হায়দার

৩. বি বাড়িয়া-৬ জোনায়েদ সাকি, গণসংহতি আন্দোলন

৪. যশোর-৫ মুফতি রশিদ, ঐক্যজোট

৫. ঝিনাইদহ-৪ রাশেদ খান, গণঅধিকার পরিষদ

৬. ঢাকা-১২ সাইফুল হক, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি

৭. পটুয়াখালী-৩ নুরুল হক নুর, গণঅধিকার পরিষদ

এছাড়া নড়াইল-২ আসনে ন্যাশনাল পিপলস পার্টির (এনপিপি) ফরিদুজ্জামান ফরহাদ বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

জনদুর্ভোগের জন্য আগাম দুঃখপ্রকাশ বিএনপির

বিশেষ ট্রেনে ভোটের প্রচার করা যাবে না

হাদির খুনিদের গ্রেপ্তারে প্রধান উপদেষ্টার স্পষ্ট বক্তব্য শোনা যায়নি: সাদিক কায়েম

আওয়ামী লীগের ভোটব্যাংক দখলে প্রতিযোগিতা করছে বিএনপি-জামায়াত: নাহিদ ইসলাম

প্রথম আলো-ডেইলি স্টারে হামলার মামলায় নিরীহ গ্রেপ্তারদের মুক্তি না দিলে বাড়বে ক্ষোভ: হেফাজত

হাতে-পায়ে শিকল পরিয়ে নির্বাচনে নয়, মুক্ত হয়ে এলাকায় যেতে চাই: আনিসুল ইসলাম

ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলির ভিডিও ভাইরাল, ব্যাখ্যা দিলেন ইশরাক

অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যর্থতায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে: মির্জা ফখরুল

১১৯ আসনে প্রার্থী ঘোষণা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের, মনোনয়ন পেলেন যাঁরা

জমিয়তে উলামাকে যে ৪টি আসন ছেড়ে দিল বিএনপি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা