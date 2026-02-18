আপনারা বড় পাষাণ হৃদয়: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

সদ্যবিদায়ী অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব তাঁকে নিয়ে হওয়া সমালোচনার বিষয়ে আক্ষেপ করেছেন। আজ বুধবার রাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে আক্ষেপ প্রকাশ করেন তিনি।
ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের একটি সংবাদের ফটোকার্ড যুক্ত করে ফয়েজ আহমেদ লিখেছেন, ‘আপনারা যখন আমার তীব্র সমালোচনা করেন, তখন আমার কাছে দুটা অনুভূতি হয়।
১) আমি বেশ কিছু সংস্কার পুশ করেছি, যথেষ্ট কাজ করেছি এবং নতুন অনেক কিছু করার চেষ্টা করেছি। যে লোকে কাজ করে না, এ জগতে তার কোনো সমালোচনা নাই।
২) আপনারা বড় পাষাণ হৃদয়। এই যে দুই শীর্ষ দুর্বৃত্তের খোয়াড়ে থাকা মন্ত্রণালয়ে আমাকে বসাইছেন, এক বারও কি ভাবেন! যে তারা কি পরিমাণ সুবিধাভোগী ব্যবসায়ী, লবিস্ট/তদবিরকারী/টেন্ডারবাজ, কনসাল্ট্যান্ট, কর্মকর্তা এবং পোষা সাংবাদিক এখানে রেখে গেছে।’
ফয়েজ আহমদ আরও লিখেছেন, ‘আমাকে কী পরিমাণ ফায়ার ফাইটিং করতে হয়েছে, একবারও কি গভীরভাবে ভেবেছেন!’
সবকিছুর জন্য আল্লাহ এবং তার পাশের দাঁড়ানো সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ফয়েজ আহমদ। তিনি লিখেছেন, ’ সবকিছুর জন্য আলহামদুলিল্লাহ!
দুঃসময়ে আপনাদের অনেককেই পাশে পেয়েছি। নাইলে এই ভারী বোঝা আমি বইতে পারতাম না। আপনাদের জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা আজীবন!’