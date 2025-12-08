এক দিনে বিএনপির ১০ লাখ ভোট কমে গেছে— বরিশালে হেনস্তার পরদিন ব্যারিস্টার ফুয়াদ

বরিশালে বিএনপি নেতা–কর্মীদের হাতে হেনস্তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ। আজ সোমবার বরিশাল রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনে তিনি দাবি করেন, বিএনপির একটি ক্ষুদ্রাংশের ‘অভদ্র আচরণে একদিনেই সারা দেশে বিএনপির কমপক্ষে ১০ লাখ ভোট কমে গেছে’। এ ধরনের কর্মকাণ্ড বিএনপির জন্য ‘রাজনৈতিক ক্ষতি’ ডেকে আনতে পারে।
বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে ফুয়াদ বলেন, ‘আপনাদের একাংশ— খুবই সংক্ষিপ্ত একটা ফ্যাকশন— যে আচরণটা করছে, তাতে প্রত্যেকদিন আপনাদের হাজার হাজার ভোট কমছে। শুধু গতকালকের ঘটনায় সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনারা যা দেখেছেন তাতে বাংলাদেশে নূন্যতম একদিনে ১০ লাখ ভোট কমে গেছে সারা বাংলাদেশে। আপনারা যদি আপনাদের এই অভদ্র একাংশ— খুবই ছোট অল্প কয়টা মানুষকে— নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন, তাহলে কিন্তু আগামী নির্বাচনে আপনারা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বেন। কারণ এই ক্রিমিনালদেরকে নিয়ে কিন্তু আপনাদের ভোট চাইতে যাইতে হবে।’
গতকাল রোববার বরিশালের বাবুগঞ্জে মীরগঞ্জ সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধনে গিয়ে বিএনপির নেতা–কর্মীদের তোপের মুখে পড়েন ব্যারিস্টার ফুয়াদ। ঠিকাদারের কাছে বিএনপির নেতা–কর্মীরা চাঁদা দাবি করছেন, অভিযোগ তোলার পর বাগ্বিতণ্ডা থেকে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। একপর্যায়ে ‘ভুয়া, ভুয়া’ বলে ধাওয়া দিলে ফুয়াদ দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।
এলাকাভিত্তিক রাজনৈতিক কার্যক্রমে তাঁকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে অভিযোগ তুলে ফুয়াদ বলেন, ‘আমাদের নেতাদেরকে বলছে যে, এখন পর্যন্ত ঢুকতে দিতেছি, নির্বাচনের আগের দিন আর এলাকায় আসবেন না। যেটা আওয়ামী ফ্যাসিবাদের আমলে আমরা দেখেছি এবং বিএনপির একাংশের আচরণ ঠিক একই রকমভাবে নব্য আওয়ামী ফ্যাসিবাদের মত মনে হচ্ছে।’
ভিডিও ফুটেজের কথা তুলে তদন্ত দাবি করে তিনি বলেন, ‘ভিডিও ফুটেজ আছে— কারা উসকানি দিয়েছে সবাইকে চিনি। বিএনপিকে বলছি, তদন্ত করুন, দায়ীদের দলীয় শৃঙ্খলায় আনুন। যা যা করা দরকার এর দায় আপনাদের।’
ঘটনার সময় পুলিশ কোনো উদ্যোগ নেয়নি বলে দাবি করেন এবি পার্টির ফুয়াদ বলেন, ‘গতকালকে আমার সাথে যেটা হয়েছে, পুলিশ তো কোনো কিছু করে নাই। তাহলে ভোটকেন্দ্রের সময় আমাকে–আমার লোকদের সময় তাড়িয়ে দিবে না নির্বাচনের দিন, তার কি গ্যারান্টি আছে? যারা দায়িত্ব পালন গতকালকে করল না, তাঁরা তো নির্বাচনের দিনও এই দায়িত্বটা পালন করবেন না। কারণ বিএনপি ক্ষমতায় আসবে, আমার ক্যারিয়ারের কি হবে? আমার পোস্টিং এর কি হবে? আমাকে তো বান্দরবনে পোস্টিং করে দিবে। তাহলে একই ভয় যদি আপনার এই মাসে থাকে, একই ভয় তো নির্বাচনের দিনও থাকবে। তাহলে আপনি ভালো নির্বাচন কীভাবে করবেন? অতএব সেই জায়গাতে আমাদের নির্বাচনে অংশ না নেয়ার ব্যাপারটা যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে।’
গত দুই মাস ধরে দলের কর্মীদের ওপর নিয়মিত হামলা–হেনস্তা চলছে অভিযোগ যুয়াদ বলেন, ‘আমাকে বলতেছে, আমাদের নেতাদেরকে বলছে যে, এখন পর্যন্ত ঢুকতে দিতেছি, নির্বাচনের আগের দিন আর এলাকায় আসবেন না। কোন দোকানে কয়টা রামদার অর্ডার দেওয়া হয়েছে— এগুলো পর্যন্ত বলতেছে আমাদেরকে।’
তিনি বলেন, ‘নপির একাংশের আচরণ ঠিক আওয়ামী ফ্যাসিবাদের মত মনে হচ্ছে। এক মাসে কিন্তু শীত যাবে না। আজকে আমার দল ছোট। আজকে হয়তো আপনি মনে করছেন আমার হাজার হাজার লোক ওয়ার্ডে ইউনিয়নে নাই। আপনারাও কিন্তু ছোট দল ছিলেন। আপনারা বড় দল হয়েও কিন্তু গত ১৬ বছর আওয়ামী লীগরে ফালাইতে পারেন নাই।’
‘আপনারা গতকালকে যেটা দেখেছেন, আমি গত দুই মাস থেকে রেগুলার বেসিসে এই অভিজ্ঞতা শিকার হচ্ছি। আমার নেতাকর্মীদের ক্যাম্পেইনে মারধর করতেছে, হাসপাতালে ভর্তি হইতেছে, থানায় যাচ্ছে, মামলা নিচ্ছে না। এক্সাক্টলি আমরা আওয়ামী লীগের আমলে যেগুলো দেখেছি। প্রশাসন ধরে নিয়েছে, এটাই হচ্ছে রুলস অফ দ্য গেম যে যখন আওয়ামী লীগ থাকবে তখন আমরা সবাই আওয়ামী লীগ হয়ে যাব, যখন বিএনপি আসবে অথবা থাকবে তখন আমরা বিএনপি হয়ে যাব। একটা রাষ্ট্র তো এইভাবে হতে পারে না।’