২৪ ঘণ্টার মধ্যে সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও গণঅধিকারকে নিষিদ্ধ করতে হবে: শামীম পাটোয়ারী

সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গণঅধিকার পরিষদকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির (একাংশ) মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী। তিনি বলেছেন, ‘যারা রাজনৈতিক কার্যালয়ে আগুন দেওয়ার কর্মসূচি দেয়, তারা কোনো রাজনৈতিক দল হতে পারে না। তারা সন্ত্রাসী সংগঠন। এসব সংগঠনকে আরপিও আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধের বিধান রয়েছে। আমরা মনে করি, গণঅধিকার পরিষদ সেই আইনের মধ্যে পড়ে গেছে।’
আজ শুক্রবার রাতে কাকরাইল জাতীয় পার্টির (জাপা) কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ দাবি করেন শামীম হায়দার পাটোয়ারী।
গণঅধিকার পরিষদকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে নিষিদ্ধের দাবি জানিয়ে জাপার মহাসচিব বলেন, ‘তাদের নিষিদ্ধ করার দাবি করছি সরকারের কাছে। আজ জাতীয় পার্টির অফিসে যে ধরনের সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে, এর জন্য গণঅধিকার পরিষদ কোনোভাবেই দায় এড়াতে পারে না।’
জাতীয় পার্টি কখনো কারও অফিসে আগুন দেয়নি উল্লেখ করে দলটির মহাসচিব বলেন, ‘যারা রাজনৈতিক কার্যালয়ে আগুন দেওয়ার কর্মসূচি দেয়, তারা কোনো রাজনৈতিক দল হতে পারে না। তারা সন্ত্রাসী সংগঠন। এসব সংগঠনকে আরপিও আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধের বিধান রয়েছে। আমরা মনে করি, গণঅধিকার পরিষদ সেই আইনের মধ্যে পড়ে গেছে।’
শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেন, ‘গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা আজও (শুক্রবার) আমাদের পার্টি অফিসে হামলা চালিয়েছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা মনে করি, রাষ্ট্রকে এর দায় ও সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে।’
পাটোয়ারী আরও বলেন, যাঁরা মব সৃষ্টি করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা নেওয়া হচ্ছে না। অন্যদিকে যাঁরা মবের বিরুদ্ধে কথা বলছেন, উল্টো তাঁদের গ্রেপ্তারের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এভাবে রাষ্ট্র চলতে পারে না, এভাবে একটি দেশের সরকার চলতে পারে না এবং দায়ও এড়াতে পারবে না।
সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে জাপার মহাসচিব বলেন, সরকার যদি আইন ও ন্যায়বিচারের শাসক হয়ে থাকে, তাহলে সন্ত্রাসীদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং গণঅধিকার পরিষদকে নিষিদ্ধ করতে হবে।
নুরুল হক নুরের ওপর হামলায় বিচার বিভাগের তদন্ত কমিটি গঠনের বিষয়কে স্বাগত জানান শামীম হায়দার। একই সঙ্গে জাপার কার্যালয়ে হামলার বিষয়ে পৃথক বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের আহ্বান জানান তিনি।