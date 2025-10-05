হোম > রাজনীতি

জামায়াত আমিরের সঙ্গে সুইস রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

জামায়াত আমিরের সঙ্গে সুইস রাষ্ট্রদূত। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেতো রেংগলি। আজ রোববার রাজধানীর বসুন্ধরায় জামায়াতের কার্যালয়ে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে আরও ছিলেন সুইস দূতাবাসের কাউন্সেলর অ্যাফেয়ার্স আলবের্তো জিওভানেত্তি, প্রেস অফিসার খালেদ চৌধুরী, জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোবারক হোসাইন।

জামায়াতের প্রচার বিভাগ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বৈঠকে তাঁরা বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি, বাংলাদেশ-সুইজারল্যান্ডের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক; বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কূটনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করেন।

ভবিষ্যতে উভয় দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা আরও জোরদার হবে বলে তাঁরা আশা ব্যক্ত করেন।

