হোম > রাজনীতি

বিএনপিতে ববি হাজ্জাজ ও রেদোয়ান, মান্না-সাকি-নুরের আসন জানালেন মির্জা ফখরুল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

মাহমুদুর রহমান মান্না, জোনায়েদ সাকি, নুরুল হক, ববি হাজ্জাজ। ছবি: সংগৃহীত

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মিত্র দলগুলোর সঙ্গে দরকষাকষি শেষে আরও ১০টি আসনে ছাড় দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি। আজ বুধবার দুপুরে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই নতুন তালিকা ঘোষণা করেন।

এই ঘোষণার পাশাপাশি সংবাদ সম্মেলনে নাটকীয়ভাবে দুইজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার বিএনপিতে আনুষ্ঠানিক যোগদানের ঘটনা নির্বাচনী প্রচারে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

সংবাদ সম্মেলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা ছিল লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) মহাসচিব ড. রেদোয়ান আহমেদের বিএনপিতে ফেরা। এলডিপির চেয়ারম্যান কর্নেল (অব.) অলি আহমদের সাথে দীর্ঘদিনের পথচলা ছিন্ন করে রেদোয়ান আহমেদ আজ আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগ দেন। তিনি জানান, বিএনপির সাথে আসন সমঝোতা নিয়ে এলডিপি চেয়ারম্যানের দ্বিমত থাকলেও তিনি ও তাঁর দলের অধিকাংশ নেতা-কর্মী বিএনপির সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচনের পক্ষে। বিএনপি তাঁকে কুমিল্লা-৭ আসনে মনোনয়ন দিয়েছে। তিনি অতীতে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

একই সাথে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (এনডিএম) চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজও বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। তিনি ঢাকা-১৩ আসন থেকে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে লড়াই করবেন।

বিএনপি আজ যে আলোচিত প্রার্থীদের জন্য আসন ছেড়ে দিয়েছে, তাঁরা হলেন:

১. বগুড়া-২: মাহমুদুর রহমান মান্না (সভাপতি, নাগরিক ঐক্য)

২. ঢাকা-১২: সাইফুল হক (সাধারণ সম্পাদক, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি)

৩. পটুয়াখালী-৩: নুরুল হক নূর (সভাপতি, গণ অধিকার পরিষদ)

৪. ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬: জোনায়েদ সাকি (প্রধান সমন্বয়কারী, গণসংহতি আন্দোলন)

৫. নড়াইল-২: ফরিদুজ্জামান ফরহাদ (চেয়ারম্যান, এনপিপি)। তার দল নিবন্ধিত না হওয়ায় তিনি ধানের শীষ প্রতীকে লড়বেন।

৬. পিরোজপুর-১: মোস্তফা জামাল হায়দার (চেয়ারম্যান, জাতীয় পার্টি-কাজী জাফর)

৭. যশোর-৫: মুফতি রশিদ (ইসলামী ঐক্যজোট)

৮. ঝিনাইদহ-৪: মুহাম্মদ রাশেদ খান (সাধারণ সম্পাদক, গণঅধিকার পরিষদ)

৯. ঢাকা-১৩: ববি হাজ্জাজ (সদ্য বিএনপিতে যোগদানকারী)

১০. কুমিল্লা-৭: ড. রেদোয়ান আহমেদ (সদ্য বিএনপিতে যোগদানকারী)

সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুল স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ‘আন্দোলনের সহযোদ্ধাদের সম্মানে বিএনপি কিছু ত্যাগ স্বীকার করেছে।’ যেসব আসনে শরিকদের ছাড় দেওয়া হয়েছে, সেখানে বিএনপির কেউ যদি স্বতন্ত্র বা বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেন, তবে তাঁকে সরাসরি বহিষ্কারসহ কঠোর সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরও জানান, শরিকদের মধ্যে যারা এখনো নিজ নিজ দলে আছেন, তাঁরা নিজ দলীয় প্রতীকেই লড়বেন।

বিএনপিতে রেদোয়ান আহমেদ-ববি হাজ্জাজ, ছেড়ে দিচ্ছে আরও ৮ আসন

বিএনপি এখন পর্যন্ত মোট ২৭২টি আসনে নিজস্ব প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। বাকি ২৮টি আসনের মধ্যে গতকাল জমিয়তে উলামায়ে ইসলামকে ৪টি এবং আজ মিত্রদের আরও ১০টি আসন ছাড় দেওয়া হলো। বর্তমানে অবশিষ্ট ১৪টি আসন নিয়ে নাগরিক ঐক্য ও গণসংহতি আন্দোলনসহ অন্য ছোট দলগুলোর সাথে আলোচনা চলছে। বিএনপি মহাসচিবের ইঙ্গিত অনুযায়ী, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে চূড়ান্ত সমঝোতার ঘোষণা আসতে পারে।

সম্পর্কিত

মহাসচিব বিএনপিতে, জোট ছাড়ার ঘোষণা দিলেন এলডিপির কর্নেল অলি

ঋণখেলাপির তালিকায় নাম: রিট খারিজ, নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না মান্না

নির্বাচন পেছাতে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে: পাটওয়ারী

বিএনপিতে রেদোয়ান আহমেদ-ববি হাজ্জাজ, ছেড়ে দিচ্ছে আরও ৮ আসন

জনদুর্ভোগের জন্য আগাম দুঃখপ্রকাশ বিএনপির

বিশেষ ট্রেনে ভোটের প্রচার করা যাবে না

হাদির খুনিদের গ্রেপ্তারে প্রধান উপদেষ্টার স্পষ্ট বক্তব্য শোনা যায়নি: সাদিক কায়েম

আওয়ামী লীগের ভোটব্যাংক দখলে প্রতিযোগিতা করছে বিএনপি-জামায়াত: নাহিদ ইসলাম

প্রথম আলো-ডেইলি স্টারে হামলার মামলায় নিরীহ গ্রেপ্তারদের মুক্তি না দিলে বাড়বে ক্ষোভ: হেফাজত

হাতে-পায়ে শিকল পরিয়ে নির্বাচনে নয়, মুক্ত হয়ে এলাকায় যেতে চাই: আনিসুল ইসলাম
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা