বিএনপির সব পদ থেকে রুমিন ফারহানাকে বহিষ্কার

দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার অভিযোগে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবীর রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে আজ মঙ্গলবার এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গ ও সিদ্ধান্ত অমান্যের কারণে রুমিন ফারহানাকে বিএনপির প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
দলীয় সূত্র জানায়, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রুমিন ফারহানা বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন। তবে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি মনোনয়ন পাননি। এরপরও তিনি দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দেন। পাশাপাশি তিনি নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা শুরু করেন, যা বিএনপির গঠনতন্ত্র ও দলীয় শৃঙ্খলার পরিপন্থী বলে মনে করছে দলটি।
এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত রুমিন ফারহানার কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে এর আগে তিনি বিভিন্ন বক্তব্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে নিজের মত প্রকাশ করেছিলেন।
প্রসঙ্গত, রুমিন ফারহানা সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে পরিচিত এবং বিএনপির রাজনীতিতে আন্তর্জাতিকবিষয়ক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ছিলেন। তাঁর বহিষ্কারের ঘটনায় দলটির রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।