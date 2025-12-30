হোম > রাজনীতি

বিএনপির সব পদ থেকে রুমিন ফারহানাকে বহিষ্কার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রুমিন ফারহানা। ছবি: সংগৃহীত

দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার অভিযোগে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবীর রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে আজ মঙ্গলবার এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গ ও সিদ্ধান্ত অমান্যের কারণে রুমিন ফারহানাকে বিএনপির প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

দলীয় সূত্র জানায়, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রুমিন ফারহানা বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন। তবে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি মনোনয়ন পাননি। এরপরও তিনি দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দেন। পাশাপাশি তিনি নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা শুরু করেন, যা বিএনপির গঠনতন্ত্র ও দলীয় শৃঙ্খলার পরিপন্থী বলে মনে করছে দলটি।

এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত রুমিন ফারহানার কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে এর আগে তিনি বিভিন্ন বক্তব্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে নিজের মত প্রকাশ করেছিলেন।

প্রসঙ্গত, রুমিন ফারহানা সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে পরিচিত এবং বিএনপির রাজনীতিতে আন্তর্জাতিকবিষয়ক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ছিলেন। তাঁর বহিষ্কারের ঘটনায় দলটির রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

সম্পর্কিত

খালেদা জিয়াকে শ্রদ্ধা জানাতে আসছেন বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি

খালেদা জিয়ার মৃত্যুর দায় শেখ হাসিনা এড়াতে পারে না: রাশেদ খান

রুমিন ফারহানাসহ আরও যাঁদের বহিষ্কার করল বিএনপি

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের শোক

এনসিপি থেকে পদত্যাগ করলেন আরিফ সোহেল

২০০৭-২৫: ৩৭ মামলার সব কটি সশরীরে থেকে মোকাবিলা করেছেন খালেদা জিয়া

এই দেশের মানুষই ছিল তাঁর পরিবার, তাঁর সত্তা, তাঁর অস্তিত্ব: তারেক রহমানের পোস্ট

খালেদা জিয়া অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি, নিজেকে বিজয়ী প্রমাণ করেছেন: মঈন খান

জরুরি বৈঠকে বিএনপি, এভারকেয়ার থেকে যোগ দিলেন তারেক রহমান

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে জাতীয় পার্টির দুই অংশের শোক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা