হোম > রাজনীতি

একটি দল নির্বাচনী প্রচারে ধর্মীয় অনুভূতি ব্যবহার করছে: বিএনপি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন মাহদী আমিন। ছবি: আজকের পত্রিকা

একটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনী প্রচারে ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি। আজ সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে দলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র মাহদী আমিন এই অভিযোগ করেন। গুলশানে বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

মাহদী আমিন বলেন, ‘একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের নেতা–কর্মীরা ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করে প্রচারণা চালাচ্ছেন। জানমাল দিয়ে তাদের প্রতীককে জয়ী করা ইমানি দায়িত্ব—এমন বক্তব্য এবং ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়ে নির্বাচনের প্রচারণা চালাচ্ছেন তারা। এ ধরনের প্রচার সুস্পষ্ট আচরণবিধি লঙ্ঘন।’

এ সময় মাহদী আমিন অভিযোগ করে বলেন, একটি দল থেকে যেসব এনআইডি সংগ্রহ করা হয়ে গেছে, সেগুলো ব্যবহার করে আর্থিক সুবিধার প্রলোভন দেওয়া হতে পারে ভোটারদের। এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে সতর্ক হতে হবে।

যে কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় তার সার্বভৌমত্বের অংশ—এ কথা জানিয়ে তিনি আরও বলেন, ‘নির্বাচনসহ অন্যান্য বিষয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে বিদেশি রাষ্ট্রগুলো হস্তক্ষেপ করবে না, এমন প্রত্যাশাও করেন।’

মাহদী আমিন বলেন, ‘নির্বাচনী ইতিহাসের দিকে তাকালে ছোটখাটো অনেক ঘটনা হয়ে থাকে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে আরও সজাগ হতে হবে। বিএনপি কোনো ধরনের সহিংস কর্মকাণ্ড সমর্থন করে না।’

সম্পর্কিত

মঙ্গলবার ময়মনসিংহ যাচ্ছেন তারেক রহমান

দাউদকান্দিতে নির্বাচনী সমাবেশে জনসমুদ্র, কৃষকদের সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণের আশ্বাস তারেক রহমানের

আমেরিকাও জামায়াতকে নির্ভর করে অগ্রসর হচ্ছে: জামায়াতে ইসলামীর এমপি প্রার্থী

শহীদ ইশমামের কবর জিয়ারতের মাধ্যমে এনসিপির নির্বাচনী পদযাত্রা শুরু

ঢাকা-১৮ আসনে এনসিপি প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

ওয়াসিম নয়, ইশমামের কবর জিয়ারত দিয়ে শুরু হবে এনসিপির নির্বাচনী পদযাত্রা

নারায়ণগঞ্জে দুর্নীতি ও মাদক নিয়ন্ত্রণের ঘোষণা তারেক রহমানের

চট্টগ্রামে তারেক রহমান: দুর্নীতির টুঁটি চেপে ধরব

নির্বাচনী পদযাত্রার আগে এনসিপির দুই নেতার পদত্যাগ

এরশাদ, আওয়ামী লীগকে প্রতিহত করেছি, এবারও করব: মির্জা আব্বাস
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা