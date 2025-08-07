দেশে শরিয়তবিরোধী কোনো আইন হবে না: সালাহউদ্দিন

বাংলাদেশে কোরআন-সুন্নাহর বিপরীতে শরিয়তবিরোধী কোনো আইন প্রণীত হবে না বলে জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।
আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সঙ্গে বিএনপির লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠক শেষে তিনি এ কথা বলেন। রাজধানীর মহাখালীতে গাউসুল আজম জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে এই বৈঠক হয়।
সালাহউদ্দিন বলেন, ‘বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার সম্প্রসারণ হোক, বিএনপি তা চায়। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষাঙ্গনকে একটি নির্দিষ্ট দলীয় রাজনীতির অঙ্গনে পরিণত করতে চাই না।’
তিনি বলেন, ‘বিএনপি এরই মধ্যে রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক, ইসলামপন্থী—সবার সঙ্গে কথা বলেছে। হেফাজতে ইসলামের নায়েবে আমিরের সঙ্গে দেখা করেছি। হাটহাজারী মাদ্রাসায় গিয়েছি। ছারছিনা পীরের সঙ্গে দেখা করেছি। আলিয়া লাইনের সব মুরব্বি-নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলেছি। উদ্দেশ্য একটাই—বাংলাদেশের সব জনগোষ্ঠীকে আমরা একত্রিত করে, সমন্বিত করে, ঐক্যবদ্ধ করে এমনভাবে দেশ পরিচালনা করতে চাই, যেখানে বিভক্তি থাকবে না।’