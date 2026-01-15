হোম > রাজনীতি

ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে আলোচনার দায়িত্ব নিয়েছেন মামুনুল হক: রাশেদ প্রধান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির সহসভাপতি রাশেদ প্রধান। ফাইল ছবি

জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটে ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে আসন সমঝোতার আলোচনার দায়িত্ব বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মামুনুল হক নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সহসভাপতি রাশেদ প্রধান।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বৈঠক থেকে বের হয়ে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।

রাশেদ প্রধান বলেন, ‘আমাদের ঐক্যের পক্ষ থেকে মামুনুল হক সাহেব দায়িত্ব নিয়েছেন, তিনি ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন। ওনারা ১০০ আসন প্রাথমিকভাবে চেয়েছেন। কখনো ৮০ আসনের কথাও শোনা গেছে। আসনসংখ্যাটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়, এখানে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পারস্পরিক বোঝাপড়া।’

অন্য ১০টি দলের জোটে থাকার বিষয়ে জানতে চাইলে জাগপার সহসভাপতি বলেন, ‘আমাদের অন্য ১০ দলের সমঝোতার আলোচনা মোটামুটি চূড়ান্ত। ইসলামী আন্দোলন আমাদের সঙ্গে আছে—এটাও বলব না। আবার চলে গেছে এটাও বলব না। সবকিছু চূড়ান্ত হবে রাত ৮টার মধ্যেই। রাত ৮টার সংবাদ সম্মেলনে সবকিছু জানিয়ে দেওয়া হবে।’

