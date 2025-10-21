হোম > রাজনীতি

নভেম্বরে গণভোটের প্রস্তাব মামার বাড়ির আবদার: রিজভী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, আওয়ামী লীগ সচল থাকবে নাকি নিষিদ্ধ হবে, সে সিদ্ধান্ত নেবে অন্তর্বর্তী সরকার। তবে যাঁরা অপরাধে জড়িত, তাঁদের বিচার অবশ্যই হতে হবে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন তিনি।

রিজভী বলেন, আগামী নভেম্বর মাসে গণভোট চাওয়ার প্রস্তাব মামার বাড়ির আবদারের মতো। জাতীয় নির্বাচনের দিনই যদি গণভোট নেওয়া যায়, তাহলে অতিরিক্ত খরচ ও সময় সাশ্রয় হবে। তবে গণভোটের বিষয়গুলো আরও স্পষ্ট করা উচিত—কোন কোন সংস্কার আনা হবে, তা জনগণকে জানাতে হবে।

জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশে রিজভী বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জিতলেই যে জাতীয় নির্বাচনে জিতবে, সেটি ভাবা ভুল। সব পেয়ে গেছি, এটা ভাবলে জামায়াতে ইসলামীর আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হবে।

রিজভী আরও বলেন, নির্বাচন কোনো দলের অধীনে নয়, সরকারের অধীনেই অনুষ্ঠিত হয়। তাই এই নির্বাচন নিয়ে জনগণের মধ্যে কোনো সংশয় নেই। বরং অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনেই একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব বলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা তৈরি হয়েছে।

একই দিনে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট আয়োজন করলে খরচ কমবে এবং প্রশাসনিক কার্যক্রমেও সুবিধা হবে বলে মনে করেন রিজভী। তিনি বলেন, গণভোটের প্রস্তাব যতই যুক্তিযুক্ত হোক না কেন, সেটি বাস্তবায়নের আগে স্পষ্টভাবে জানাতে হবে যে—কোন কোন বিষয়ে জনমত নেওয়া হবে।

দলের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে বিএনপির এ নেতা বলেন, ‘যেকোনো উসকানিতে সংযম ও ধৈর্য ধারণ করতে হবে। শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি ও আইনত আন্দোলনের পথেই আমাদের এগোতে হবে।’

সম্পর্কিত

বিএনপি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর নারী উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ঋণ দেবে: মির্জা ফখরুল

যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে বিএনপির প্রতিনিধিদল

সন্ধ্যায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করবে বিএনপি

আইআরআই প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক

৭ বিষয়ে পরিবর্তন না হলে জুলাই সনদে সই করবে না ৪ বাম দল

পিআর নিয়ে নভেম্বরের মধ্যে গণভোট দিতে হবে: নায়েবে আমির মুজিবুর

জানুয়ারিতেই জাতীয় নির্বাচন চায় গণঅধিকার পরিষদ

বিএনপির কার্যালয়ে সাংবাদিক হেনস্তার ঘটনায় এনসিপির নিন্দা ও উদ্বেগ

শিক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত নিম্নমানের, রাজনীতিবিদেরাই দায়ী: মির্জা ফখরুল

আন্দোলনরত শিক্ষকদের সঙ্গে সংহতি জানাল বিএনপি, শহীদ মিনারে নেতারা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা