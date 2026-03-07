হোম > রাজনীতি

ভারতীয় হাইকমিশনের ইফতার মাহফিলে জামায়াত নেতারা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাজধানীর একটি হোটেলে এই ইফতার মাহফিলে অংশ নেন জামায়াতে ইসলামীর নেতারা। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনের আয়োজিত ইফতার মাহফিলে অংশ নিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতারা। আজ শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে এই ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। জামায়াতের প্রচার বিভাগ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

দলটি জানায়, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য সাইফুল আলম খান মিলন এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ ওই অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, ইফতার মাহফিলে দেশের রাজনীতিবিদ, বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক মিশনের কূটনীতিক ও বিশিষ্ট নাগরিকেরা অংশগ্রহণ করেন।

সম্পর্কিত

চাঁদাবাজি ও অতিরিক্ত ভাড়া কঠিন হস্তে দমন করা হবে: শিমুল বিশ্বাস

জাতি প্রত্যাশিত সংসদই দেখতে পাবে: সালাহউদ্দিন আহমদ

মাহফুজ-তাজনূভার নতুন প্ল্যাটফর্ম ‘অলটারনেটিভস’

এল নতুন বই ‘এনসিপির যাত্রা’, আছে শেখ হাসিনার গল্প

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে আরও বেশি বই লেখা উচিত: নাহিদ ইসলাম

পার্লামেন্টে জামায়াতে ইসলামী ছাড়া আর কোনো বিরোধী দল কি আছে—প্রশ্ন পরওয়ারের

অন্তর্বর্তী সরকার কোনো চুক্তি নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেনি: জামায়াত আমির

সংসদ সদস্যদের প্রশিক্ষণে বিএনপির কর্মশালা, উদ্বোধন করলেন তারেক রহমান

সাবেক দুই উপদেষ্টার গ্রেপ্তার দাবিতে বায়তুল মোকাররমে জুমার পর জামায়াতের বিক্ষোভ

সংকট দীর্ঘ হলে বাড়তে পারে মূল্যস্ফীতি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা