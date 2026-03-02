হোম > রাজনীতি

সীতাকুণ্ডে শিশুকে ধর্ষণ ও হত্যাচেষ্টার ঘটনায় জামায়াতের নিন্দা ও প্রতিবাদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ৭ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের পর গলাকেটে হত্যাচেষ্টার নৃশংস ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। আজ সোমবার (২ মার্চ) এক বিবৃতিতে দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের এই প্রতিবাদ জানান।

বিবৃতিতে এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, গত শনিবার (১ মার্চ) সীতাকুণ্ড বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইকোপার্ক এলাকায় এই পাশবিক ঘটনা ঘটেছে। এই নৃশংসতা মানবিক মূল্যবোধকে চরমভাবে ভূলুণ্ঠিত করেছে এবং পুরো জাতিকে নাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি এই ঘটনাকে সামাজিক অবক্ষয়ের এক নির্মম চিত্র হিসেবে অভিহিত করেন।

জামায়াত নেতা বলেন, একটি নিষ্পাপ শিশুর ওপর এমন পাশবিকতা কেবল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিই নয়, বরং অপরাধীদের দুঃসাহসেরই বহিঃপ্রকাশ। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যারা এই জঘন্য অপরাধের সঙ্গে জড়িত, তারা মানবতার শত্রু। তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা না গেলে ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ আরও বাড়তে পারে।

বিবৃতিতে অবিলম্বে এই ঘটনার সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও দ্রুত তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। অপরাধীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভুক্তভোগী শিশুটির উন্নত চিকিৎসা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি জোর আহ্বান জানান তিনি।

এহসানুল মাহবুব জুবায়ের শিশুটির দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

