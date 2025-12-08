আপাতত লন্ডন নেওয়া হচ্ছে না খালেদা জিয়াকে

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নিতে ভাড়া করা এয়ার অ্যাম্বুলেন্স আজ মঙ্গলবার ঢাকায় আসছে না। তাঁকে আপাতত লন্ডন নেওয়া হচ্ছে না। তাঁকে কবে নাগাদ চিকিৎসার জন্য লন্ডন নেওয়া হবে, সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি।
চিকিৎসকদের সূত্র বলেছে, খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে নেওয়া নির্ভর করছে তাঁর শারীরিক অবস্থার ওপর। তাঁর বড় ছেলে তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান গতকাল সোমবারও হাসপাতালে তাঁকে দেখতে যান। তিনিও চিকিৎসা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।
সূত্র বলেছে, খালেদা জিয়াকে লন্ডনের হাসপাতালে নিতে কাতারের ব্যবস্থা করা এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটির আজ সকালে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। গতকাল সেই অনুমতি প্রত্যাহার চেয়ে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) কাছে আবেদন করা হয়। অর্থাৎ আজ এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি আসছে না এবং খালেদা জিয়াকেও লন্ডনে নেওয়া হচ্ছে না।
বেবিচকের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, জার্মানভিত্তিক এফএআই এভিয়েশন গ্রুপ তাদের স্থানীয় সমন্বয়কারী সংস্থার মাধ্যমে স্লট অনুমোদন প্রত্যাহারের আবেদন করেছে। তিনি বলেন, বাতিলের অনুরোধটি বেবিচক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পাঠাবে।
গত রোববার জমা দেওয়া প্রাথমিক আবেদনের ভিত্তিতে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটির আজ সকাল ৮টায় অবতরণ এবং রাত ৯টার দিকে উড্ডয়নের অনুমতি দিয়েছিল বেবিচক।
সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে গত ২৩ নভেম্বর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে ভর্তির পর তাঁর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। ২৭ নভেম্বর তাঁকে হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) স্থানান্তর করা হয়। লিভার, কিডনি, ফুসফুস ও হৃদ্যন্ত্রের গুরুতর জটিলতায় ভুগছেন তিনি। বর্তমানে দেশি ও বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি মেডিকেল বোর্ডের নিবিড় পর্যবেক্ষণে চিকিৎসাধীন আছেন তিনি। লন্ডন থেকে শুক্রবার এসে তাঁর চিকিৎসায় যুক্ত হয়েছেন পুত্রবধূ জুবাইদা রহমানও। রোববার খালেদা জিয়ার সিটি স্ক্যানসহ কয়েকটি পরীক্ষা করা হয়েছে। এগুলোর রিপোর্ট ভালো এসেছে বলে জানিয়েছে মেডিকেল বোর্ডের একটি সূত্র।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ গত শনিবার জানান, খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্য লন্ডনে নিতে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত আছে। চিকিৎসকেরা বললেই তাঁকে লন্ডন নেওয়া হবে। খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থাই বলে দেবে, কখন তাঁকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া যাবে।