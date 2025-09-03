হোম > রাজনীতি

‘দাবির বদলে গুলিতে প্রাণ দেওয়ার জন্য গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত করেনি শ্রমিকেরা’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

শ্রমিকেরা দাবি আদায়ের আন্দোলনে গিয়ে গুলিতে প্রাণ দেওয়ার জন্য গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত করেনি বলে মন্তব্য করেছে যুব বাঙালি। আজ বুধবার যুব বাঙালির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে, নীলফামারীর উত্তরা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে শ্রমিক নিহতের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গতকাল মঙ্গলবার উত্তরা ইপিজেডে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে হাবিবুর রহমান নামে শ্রমিক নিহত হয়।

যুব বাঙালির বিবৃতিতে বলা হয়, ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার নিয়ামক শক্তির গুলিতে শ্রমিক নিহতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেই চলছে, যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, স্বাধিকার আন্দোলন থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম, সামরিক-বেসামরিক স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন ও সর্বশেষ জুলাই-আগস্টের ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থাবিরোধী গণ-অভ্যুত্থানে শ্রমিকদের আত্মত্যাগ ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। অথচ আজও রাষ্ট্রীয় কাঠামো, শাসনব্যবস্থা ও উৎপাদন-বণ্টনে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়নি।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামোয় শ্রম-কর্ম-পেশার জনগণের প্রতিনিধিত্ব না থাকায় অধিকার আদায়ের আন্দোলনে ভবিষ্যতে অন্যদেরও আত্মাহুতি দিতে হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে যুব বাঙালি।

অবিলম্বে রাষ্ট্রীয় কাঠামো, শাসনব্যবস্থা ও উৎপাদন-বণ্টনে শ্রম-কর্ম-পেশাজীবীদের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয় বিবৃতিতে।

একই সঙ্গে শ্রমিক হত্যায় জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে শ্রমিক প্রতিনিধিসহ বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি জানানো হয়।

