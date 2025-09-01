হোম > রাজনীতি

ক্ষমতায় গেলে রাজনৈতিক পরিবর্তন আনবে বিএনপি: মির্জা ফখরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দলটির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটবে। শুধু তা-ই নয়, এর পাশাপাশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও হবে।

আজ সোমবার সকালে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দলটির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই মন্তব্য করেন।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে (বিএনপি) ধ্বংস করার জন্য বারবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে দলটি দীর্ঘ সংগ্রাম করেছে। বিএনপি সব সময় ফিনিক্স পাখির মতো জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার আদর্শ নিয়ে জেগে উঠেছে।

মহাসচিব বলেন, আজকের এই দিনটি বিএনপির জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি সারা দেশের মানুষের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এই দলটির গঠনের মধ্য দিয়ে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা অনস্বীকার্য।

বিএনপির মহাসচিব বলেন, বিএনপি দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন এনেছিল। একদলীয় শাসন থেকে জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনেন। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করেন তিনি। পাশাপাশি মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে অর্থনীতিতে পরিবর্তন আনেন।

মহাসচিব বলেন, ‘এখন আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে যে নির্বাচন রয়েছে, সেটা সর্বোচ্চ সুষ্ঠু করা। সংস্কার প্রস্তাবে বিএনপি সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। বিএনপির ৩১ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নেরে মধ্যে দিয়ে দেশের রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন আনার ব্যবস্থা করবে।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ, বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমানউল্লাহ আমান, যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, আবদুস সালাম আজাদ, আমিনুল ইসলাম প্রমুখ।

