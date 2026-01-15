হোম > রাজনীতি

জামায়াতের জোটের আসন সমঝোতা চূড়ান্তে চলছে রুদ্ধদ্বার বৈঠক, সংবাদ সম্মেলন রাত ৮টায়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

জামায়াতের নেতৃত্বে জোটের আসনবণ্টন চূড়ান্ত করতে চলছে বৈঠক। ছবি: ফেসবুক

জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে ১১ দলের আসন সমঝোতা চূড়ান্ত করতে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করছেন দলগুলোর শীর্ষ নেতারা। বৈঠক শেষে আজ বৃহস্পতিবার রাত ৮টায় সংবাদ সম্মেলন করে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হবে। আজ সকাল থেকেই রাজধানীর মগবাজারে জামায়াত কার্যালয়ে বৈঠক করছেন ইসলামী আন্দোলন ছাড়া অন্য দলগুলোর শীর্ষ নেতারা।

বৈঠকের বিষয়ে দলগুলোর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে না জানানো হলেও বৈঠকের একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এসেছে আজ বৃহস্পতিবার। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে, জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর ড. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমীর মামুনুল হক, এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, বিডিপির চেয়ারম্যান আনোয়ারুল ইসলাম চাঁদ, এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু, খেলাফত মজলিশের মহাসচিব আহমাদ আব্দুর কাদের সহ প্রমুখ বৈঠকে উপস্থিত আছেন।

জোট সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জোটে থাকা না থাকা নিয়ে দোলাচল নিয়েই জোটের অন্যান্য শরীকেরা জরুরি এই বৈঠকে বসেছেন। রাতে জোটে কারা থাকছে বা থাকছে না—এ বিষয়টি ঘোষণা করা হবে। আজ রাতেই আসন সমঝোতার ‘চূড়ান্ত’ ঘোষণাও আসতে পারে বলে জানিয়েছে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এই সূত্র।

