নাশকতার মামলায় অব্যাহতি পেলেন মির্জা ফখরুল

পুলিশের দায়িত্ব পালনে বাধা, নাশকতা ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগে রমনা মডেল থানার এক মামলায় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
আজ রোববার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাকির হোসাইন এ আদেশ দেন বলে জানিয়েছেন মির্জা ফখরুলের আইনজীবী সৈয়দ জয়নুল আবেদীন মেজবাহ।
তিনি জানান, ২০১৩ সালের ২ মার্চ মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ ২৮ জনকে আসামি করে মামলাটি করে রমনা থানা-পুলিশ। একই বছর মির্জা ফখরুলসহ ২১ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র (চার্জশিট) দাখিল করেন তদন্ত কর্মকর্তা।
এরপর মির্জা ফখরুলের পক্ষে মামলা বাতিলের জন্য হাইকোর্টে আবেদন করা হয়। হাইকোর্ট মির্জা ফখরুলের অভিযোগের অংশটুকু বাতিলের আদেশ দেন। উচ্চ আদালতের আদেশ আমলে নিয়ে মির্জা ফখরুলকে আজ মামলার দায় থেকে অব্যাহতি দিলেন আদালত। তবে এই মামলার অন্য আসামিদের বিরুদ্ধে বিচারকাজ চলবে।