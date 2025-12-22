হোম > রাজনীতি

নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন, ওসমান হাদির অবস্থা যাতে আর কারও না হয়: আসিফ মাহমুদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

মনোনয়নপত্র সংগ্রহ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রার্থীরা, বিশেষ করে জুলাই অভ্যুত্থানের নেতারা ঝুঁকিতে আছেন বলে মন্তব্য করেছেন আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১০ (ধানমন্ডি, কলাবাগান, নিউমার্কেট ও হাজারীবাগ) আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ শেষে এ কথা বলেন তিনি।

আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার পর ধানমন্ডি থানা নির্বাচন অফিস থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন অন্তর্বর্তী সরকার থেকে পদত্যাগ করা এই ছাত্র উপদেষ্টা। ঢাকা-১০ আসন থেকে স্বতন্ত্র নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন আসিফ মাহমুদ।

মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ শেষে আসিফ মাহমুদ জানান, প্রচারণার ক্ষেত্রে ঝুঁকি রয়েছে তাই তিনি স্বাভাবিক প্রচারণা করতে পারছেন না।

অন্তর্বর্তী সরকারের সমালোচনা করে সাবেক এই উপদেষ্টা বলেন, ‘শরিফ ওসমান হাদির হত্যার আসামিদের এখনো পর্যন্ত সরকার গ্রেপ্তার করতে পারেনি। এটি সরকারের ব্যর্থতা। প্রার্থীরা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন। বিশেষ করে যাঁরা জুলাই অভ্যুত্থানের নেতা, তাঁরা ঝুঁকিতে আছেন।’

তিনি আরও বলেন, ‘সরকারকে প্রার্থীসহ জুলাই অভ্যুত্থানের নেতাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। শহীদ ওসমান হাদির মতো অবস্থা যাতে আর কারও না হয়।’

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রদের প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন আসিফ মাহমুদ। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন তিনি। গত ১০ ডিসেম্বর উপদেষ্টা পরিষদ থেকে পদত্যাগ করে ১২ ডিসেম্বর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে এক ভিডিও বার্তায় ঢাকা-১০ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দেন আসিফ মাহমুদ।

মনোনয়নপত্র সংগ্রহের পর আসিফ মাহমুদের সমর্থকদের ধানমন্ডি এলাকায় উল্লাস করতে দেখা যায়। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের অন্যতম এই সমন্বয়কের নির্বাচনী লড়াইয়ে নামার ঘোষণা তরুণ ভোটারদের মধ্যে বাড়তি উদ্দীপনা তৈরি করেছে।

ঢাকা-১০ আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেন আসিফ

ঢাকা-১০ আসনটি রাজধানীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী এলাকা হওয়ায় এখানে ত্রিমুখী বা চতুর্মুখী লড়াইয়ের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। এই আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রার্থীর নাম ঘোষণা না করলেও বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী মনোনয়ন দিয়েছেন।

বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য শেখ রবিউল আলমকে এই আসনের জন্য দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীর মনোনয়ন পেয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য জসীম উদ্দিন সরকার।

