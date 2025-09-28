তোফায়েল আহমেদ হাসপাতালে

দীর্ঘদিন অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ। সম্প্রতি শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হলে রাজধানীর একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে তাঁকে।
আজ রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) তোফায়েল আহমেদের পরিবারের এক সদস্য আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, ‘ওনার (তোফায়েল আহমেদ) শরীরটা ভালো না। উনি হাসপাতালে ভর্তি। ওনার জন্য দোয়া করিয়েন।’
কয়েক বছর ধরে হুইলচেয়ারে চলাফেরা করেন তোফায়েল আহমেদ। স্ট্রোকের কারণে তাঁর শরীরের একাংশ প্যারালাইজড হয়ে গেছে বলে জানা গেছে। নিয়মিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে আছেন তিনি।
তোফায়েল আহমেদ ৯ বার জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন। সর্বশেষ তিনি ভোলা-১ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। দীর্ঘদিন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির শুরুতে একটি জাতীয় দৈনিকের প্রতিবেদনে জানানো হয়, ভয়াবহ স্ট্রোকের কারণে তোফায়েল আহমেদের শরীরের একাংশ প্যারালাইজড হয়ে গেছে। স্মৃতিভ্রষ্টতায় ভুগতে থাকায় তিনি চারপাশ চিনতে অক্ষম হয়ে পড়েন। তাঁর বাঁ হাত ও পা অবশ হয়ে যায় এবং তিনি চলাফেরায় অক্ষম হয়ে পড়েন।
প্রতিবেদনে বলা হয়, তোফায়েল আহমেদ কথা বলতে পারেন না, খাওয়াদাওয়াও অনেকটা কমে গেছে, ফলে শারীরিকভাবে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছেন। অধিকাংশ সময় তাঁকে শয্যাশায়ী থাকাসহ জটিলতার কারণে প্রায়ই হাসপাতালে নিতে হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি এতটাই হয়েছে যে চিকিৎসার জন্য বিদেশে নেওয়ার মতো অবস্থাও নেই।