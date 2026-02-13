‘আমার জন্য দোয়া করবেন’ জুমার নামাজে যাওয়ার পথে তারেক রহমানের কুশলবিনিময়

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভূমিধস বিজয়ের পর সরকার গঠনের পথে এখন বিএনপি। নির্বাচনে ৩০০টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ২৯৯ আসনের ফল ঘোষণা হয়েছে। এর মধ্যে ২০৯টি আসনে জয়ের মালা পেয়েছেন দলটি প্রার্থীরা। যার নেতৃত্বে চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তবে ঐতিহাসিক জয়ের পর শোভাযাত্রা বা উৎসব মিছিল করেনি বিএনপি। ছিল কেবল আজ শুক্রবার দুপুরে ছিল দেশের মসজিদ দোয়া ও ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোতে বিশেষ প্রার্থনা।
আর জুমার নামাজ আদায় করতে নেভি হেডকোয়ার্টার মসজিদে দুপুরে যান তারেক রহমান। এ সময় বিএনপি চেয়ারম্যানের গুলশানের বাসভবনের সামনে ছিল উৎসুক জনতার ভিড়। নামাজে যাওয়ার আগে কিছু সময়ের জন্য তারেক রহমান চলে যান জনতার কাছে। কিছুক্ষণের জন্য গাড়ি থামান। কথা বলেন উপস্থিত জনতার সঙ্গে। হাত নাড়ান। অভিনন্দনের জবাব দেন।
এখানেই শেষ নয়, নিজেই গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে কয়েকজনের পরিচয় জানতে চান তারেক রহমান। এ সময় জনতার মধ্য থেকে অনেকেই বলে ওঠেন, ‘আমরা নতুন বাংলাদেশ গড়তে আপনার সঙ্গে থাকতে চাই।’
জবাবে ধন্যবাদ জানিয়ে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন, ‘আমার প্রতি আপনারা যে ভালোবাসা দেখিয়েছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার জন্য দোয়া করবেন’।
এরপর তিনি নেভি হেডকোয়ার্টার মসজিদে গিয়ে জুমার নামাজ আদায় করেন।
সূত্র: বাসস