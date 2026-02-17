হোম > রাজনীতি

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে জি এম কাদেরের অভিনন্দন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও জি এম কাদের। ফাইল ছবি

বাংলাদেশের ১১তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করায় তারেক রহমান ও তাঁর মন্ত্রিসভাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ (জি এম) কাদের। তিনি তাঁর অভিনন্দন বার্তায় তারেক রহমানের প্রতি শুভেচ্ছা ও তাঁর সাফল্য কামনা করেছেন।

জি এম কাদের আশা করেন, জনগণ তাঁকে ও তাঁর দলের প্রতি যে দায়িত্বভার দিয়েছে, তা পালন করতে তিনি সর্বতোভাবে সমর্থ হবেন।

জি এম কাদের আশা করেন, তারেক রহমানের নেতৃত্বে দ্রুত দেশের আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। সাংবিধানিক ধারা ফিরে আসবে এবং সংবিধানে বর্ণিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মানবাধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নিরাপত্তা, নারী অধিকারসহ সব সাংবিধানিক অধিকার মানুষ যথাযথভাবে ভোগ করতে পারবে।

আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষ তার সব রকম আইনি অধিকার ফিরে পাবে।

তিনি আরও আশা করেন, নানান ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে দেশের অর্থনীতির যে ক্ষতি হয়েছে তারেক রহমানের নেতৃত্বে তা আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

সর্বোপরি তিনি তাঁর সুস্বাস্থ্য ও কর্মময় জীবনের জন্য মহান আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেন।

সম্পর্কিত

তারেক রহমানকে জাতীয় পার্টির একাংশের অভিনন্দন

নতুন সংসদ হবে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু: মির্জা ফখরুল

সেই জার্সি পরেই শপথ নিলেন হাসনাত

রাষ্ট্রের ক্ষমতাকেন্দ্রে জিয়া পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তি

সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ না নিলে এমপিদের শপথের মানে নেই: আসিফ মাহমুদ

দেশ ও জাতির স্বার্থে পাশে আছি: জামায়াত আমির

সরকার গঠনের আগেই আন্দোলনের ডাক দেশের জন্য ভালো লক্ষণ নয়: হাফিজ উদ্দিন আহমদ

অনিয়মের নির্বাচনে জিতে হামলা-ধর্ষণ ফ্যাসিবাদের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে: গোলাম পরওয়ার

ইসলামী আন্দোলনের আমিরের বাসায় তারেক রহমান

সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ নিয়ে সালাহউদ্দিন বললেন, ‘এতগুলো হয়—এর পরে, হলে হতে পারে’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা