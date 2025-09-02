‘গণঅধিকারের কার্যালয় থেকে বের হলেই জাগপা সভাপতিকে রাম দা দিয়ে কোপানো হয়’

একটি রাজনৈতিক সভা থেকে ফেরার পথে প্রকাশ্যে রাজধানীর পল্টনে গত সোমবার সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হয়েছেন জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) একাংশের সভাপতি খন্দকার লুৎফুর রহমান। সন্ত্রাসীদের এলোপাথারি কোপে গুরুতর আহত এই নেতা বর্তমানে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তার দলের রাজনৈতিক নেতারা বলছেন এটি পরিকল্পিত হামলা। তবে এ ঘটনায় থানায় এখনো কোনো অভিযোগ দেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।
জাগপার যুগ্মসাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম মঙ্গলবার রাতে আজকের পত্রিকাকে বলেন, গত সোমবার সন্ধ্যায় গণঅধিকার পরিষদের কার্যালয়ে একটি বৈঠক অংশগ্রহণ করেন লুৎফুর রহমান। রাত ৮টার পর সেখান থেকে বেরিয়ে সড়ক পার হওয়ার সময় কয়েকজন এসে তাকে ডেকে নিয়ে রাম দা দিয়ে এলোপাতারি কুপিয়ে জখম করে। এতে তার ডান পায়ে বেশ ক্ষত তৈরি হয়। পরে তাকে উদ্ধার করে কাকরাইলে ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসাপাতালে নেওয়া হয়। তার শরীর থেকে প্রচুর রক্তক্ষণ হয়েছে। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
এদিকে খন্দকার লুৎফুর রহমানের ওপর হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। রাতে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে লুৎফুর রহমানকে দেখতে যান বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম খন্দকার। লুৎফুর রহমান জাগপার একাংশের সভাপতি। তার দল বিএনপির সমর্থিত জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের সঙ্গে রয়েছে।
এ ঘটনার একদিন পেরিয়ে গেলেও এখনো থানায় কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। এ বিষয়ে পল্টন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাসিরুল আমীন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ঘটনার বিষয়ে আমরা খোঁজখবর নিয়েছি। ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজসহ বিস্তারিত জেনেছি। তবে এখনো আমাদের কাছে কোনো অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেব।’