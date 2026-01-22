একটি দলের কার্যকলাপ নিয়ে ‘নাউজুবিল্লাহ’ বললেন তারেক রহমান

কোন নাম উল্লেখ না করে একটি রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ নিয়ে ‘নাউজুবিল্লাহ’ মন্তব্য করেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। দলটির বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়ানের অভিযোগ এনে তিনি বলেছেন, ‘আগেই তো আপনাদের ঠকাচ্ছে। নির্বাচনের পরে তারা কি করবে? তারা শুধু ঠকাচ্ছেই না, আপনাদের দিয়ে তারা শিরক করাচ্ছেন।’
আজ বৃহস্পতিবার সিলেটের আলিয়া মাদরাসা মাঠে বিএনপির নির্বাচনী সমাবেশে তারেক রহমান এ কথা বলেন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে এটাই বিএনপির প্রথম নির্বাচনী জনসভা।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তারেক রহমান সমাবেশের মঞ্চে হাজির হন। বক্তব্যের শুরুতেই তারেক রহমান অনেকটা সিলেটি উচ্চারণে স্থানীদের কাছে সালাম দিয়ে জানতে চান, ‘আপনারা ভালা আছেন নি...?’
পরে মঞ্চের সামনে থাকা একজন ব্যক্তিকে মঞ্চে ডেকে নেন তারেক রহমান। এখানে সবাই মুসলমান—উল্লেখ করে তারেক রহমান তাঁর কাছে জানতে চান, এই দুনিয়া, জান্নাত-জাহান্নামের মালিক কে? জবাবে ওই ব্যক্তি বলেন, ‘আল্লাহ।’ এরপর তারেক রহমান বলেন, ‘যেখানে জান্নাত-জাহান্নামের মালিক আল্লাহ, সেখানে এরা দুনিয়াতেই এর লোভ দেখাচ্ছে।’ এ সময় তিনি প্রশ্ন রাখেন, ‘যারা আপনাদের আগেই ঠকাচ্ছে, তারা পরে কী করবে?’
দেশ নিয়ে ষড়যন্ত্র হচ্ছে উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন, ‘বিদেশে বসে তারা ষড়যন্ত্র করছে। এই ষড়যন্ত্রের বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে।’ এ সময় ধানের শীষের জন্য ভোট চেয়ে মানুষের ভাগ্যের উন্নয়নে বিএনপির পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেন বিএনপির চেয়ারম্যান।
তারেক রহমান বলেন, ‘মা–বোনদের আমরা অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী করতে চাই। বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করব।’ তিনি বলেন, ‘আমরা কৃষক ভাইদের পাশে দাড়াতে চাই। ১২ তারিখে ধানের শীষকে জয়যুক্ত করেন। তাহলে খাল খনন করা হবে। আমরা আবার খাল খনন কর্মসূচি করতে চাই।’ তিনি এ সময় বিএনপি টেক ব্যাক বাংলাদেশ—আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ‘টেক ব্যাকের অর্ধেক পর্যায়ে রয়েছি। ১২ তারিখের পর নির্বাচনে জিতে বাকীটা পূরণের যাত্রা শুরু হবে।’
বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ‘সিলেট থেকে আজ যে যাত্রা শুরু হলো—এই যাত্রা বাংলাদেশকে নতুন করে গড়ে তোলার যাত্রা।’ কোন দলের নাম উল্লেখ না করে তিনি বলেন, ‘একটি রাজনৈতিক দল বিভিন্ন কুৎসা রটাচ্ছে। এই দল যারা বিভ্রান্ত করতে চায, তাদের বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে।’
এর আগে সকাল ১০টায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সমাবেশের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী। এ সময় তারেক রহমানের সহধর্মিনী ডা. জুবাইদা রহমান উপস্থিত ছিলেন।
বাবা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং মা প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ঐতিহ্য ধরে রেখে সিলেটে হজরত শাহজালাল (রহ.) ও শাহপরান (রহ.)-এর মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
গতকাল রাতে সিলেটে পা রাখেন তারেক রহমান। সঙ্গে স্ত্রী জুবাইদা রহমান এবং বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। দীর্ঘ ১৭ বছর পর দেশে ফিরে এই প্রথমবার ঢাকার বাইরে গেলেন তারেক রহমান।
রাতে হজরত শাহজালাল (রহ.) ও শাহপরান (রহ.)-এর মাজার জিয়ারত শেষে সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার সিলাম ইউনিয়নের বিরাইমপুর গ্রামে স্ত্রী জুবাইদা রহমানের পৈতৃক বাড়িতে যান। সেখানে বেশখানিকটা সময় অবস্থান করে হোটেলে ফিরে রাত যাপন করেন। সেখান থেকে আজ দলীয় নির্বাচনী জনসভায় অংশ নিয়েছেন তিনি।