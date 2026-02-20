জামায়াতের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি, নেতৃত্বে যাঁরা

২০২৬–২৮ কার্যকালের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। এর মাধ্যমে নায়েবে আমির, সেক্রেটারি জেনারেল, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল, নির্বাহী পরিষদ, কর্মপরিষদ ও দলীয় অভ্যন্তরীণ নির্বাচন কমিটির নেতৃবৃন্দ নির্বাচিত করেছে দলটি। আজ শুক্রবার দলের আমির ডা. শফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে মজলিশে শুরার এক জরুরি বৈঠকে এ নেতৃত্ব নির্বাচন করা হয়।
দলটির প্রচার বিভাগ থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২৬–২৮ মেয়াদের জন্য নায়েবে আমির হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন এ টি এম আজহারুল ইসলাম, অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের ও আ ন ম শামসুল ইসলাম। এ ছাড়া মিয়া গোলাম পরওয়ার পুনরায় সেক্রেটারি জেনারেল নির্বাচিত হয়েছেন।
সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন এ টি এম মা’ছুম, রফিকুল ইসলাম খান, ড. হামিদুর রহমান আযাদ, আবদুল হালিম, মুযাহিদুল হোসাইন হেলাল, মুহাম্মদ শাহজাহান ও অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের।
জামায়াত আরও জানায়, নতুন মেয়াদের জন্য ২১ সদস্যের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ ও ৮৮ সদস্যের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ গঠন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরায় জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত সদস্য রয়েছেন ৫৯ জন, যার মধ্যে নারী সদস্য ১৭ জন। পাশাপাশি ৫ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনও গঠন করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, গত বছর জামায়াতে ইসলামীর আমির হিসেবে ২০২৬-২৮ সেশনের জন্য পুনরায় নির্বাচিত হন ডা. শফিকুর রহমান। এই নিয়ে টানা তৃতীয়বারের জন্য আমিরের দায়িত্ব পান তিনি।