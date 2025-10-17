জুলাই সনদ বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে জাতির সঙ্গে গাদ্দারি হবে: তাহের

জুলাই সনদ বাস্তবায়নে দেরি হলে ‘জাতির সঙ্গে গাদ্দারি’ হবে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। তিনি বলেছেন, ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকে যে সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেটা যেন অন্তর্বর্তী সরকার বাস্তবায়ন করে।
আজ শুক্রবার বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।
আইনি ভিত্তি দেওয়ার আগেই জুলাই সনদে জামায়াতের স্বাক্ষর করার কারণ জানতে চাইলে তাহের বলেন, ‘সংলাপে যেসব সংস্কার নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সেগুলোর সঙ্গে সব দলের মতো জামায়াতও একমত। তাই আমরা স্বাক্ষর করেছি।’
প্রধান উপদেষ্টার প্রতি ‘আস্থা রেখেই জুলাই সনদে সই করেছি’ মন্তব্য করে জামায়াতের এই নেতা বলেন, ‘আমরা আশা করি, উনিও উনার কথা রাখবেন। বাংলাদেশে নতুন কোনো সংকট তৈরির ক্ষেত্রে উনারা যেন কোনো ধরনের কর্তৃত্ব তৈরি না করেন।’
এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার জামায়াতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, প্রধান উপদেষ্টার আমন্ত্রণে স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে গেলেও দলটি সনদে সই করবে কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।