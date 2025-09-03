যুব সংহতির একাংশের আহ্বায়ক জুয়েল, সদস্যসচিব পাভেল

জাতীয় পার্টির রওশন এরশাদ অংশের সহযোগী সংগঠন যুব সংহতির আহ্বায় কমিটি গঠন করা হয়েছে। ঘোষিত কমিটিতে আবুল হাসান আহমেদ জুয়েলকে আহ্বায়ক ও রিফাতুল ইসলাম পাভেলকে সদস্যসচিব করা হয়েছে।
আজ বুধবার জাতীয় পার্টির (একাংশ) কাজী মো. মামুনুর রশিদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জাতীয় পার্টির মহাসচিব কাজী মো. মামুনুর রশিদ দলীয় চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে গঠনতন্ত্রের প্রদত্ত ও সাংগঠনিক ক্ষমতাবলে আগের কমিটি বিলুপ্ত করে আবুল হাসান আহমেদ জুয়েলকে আহ্বায়ক ও রিফাতুল ইসলাম পাভেলকে সদস্যসচিব করে জাতীয় যুব সংহতির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি গঠন করেছেন।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, উক্ত কমিটিকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ আহ্বায়ক কমিটি গঠন করতে বলা হয়েছে।