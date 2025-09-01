হোম > রাজনীতি

পদত্যাগ করলেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের প্রেস সেক্রেটারি জালালী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের প্রেস সেক্রেটারি খন্দকার দেলোয়ার জালালী। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের প্রেস সেক্রেটারি খন্দকার দেলোয়ার জালালী পদত্যাগ করেছেন। আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তিনি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ওই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতি তিনি লিখেছেন, ‘আমি দীর্ঘদিন জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যানের প্রেস সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেছি। জাতীয় পার্টির অ্যাসাইনমেন্ট, প্রেস রিলিজসহ বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে চেষ্টা করেছি। প্রেস রিলিজের নামে রেডি নিউজ দিতে চেষ্টা করেছি সব সময়। কখনো হয়তো সীমাবদ্ধতা বা অনিচ্ছাকৃত কারণে যথাসময়ে তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে পারিনি।’

জালালী আরও লিখেন, ‘আজ আমি জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যানের প্রেস সেক্রেটারি পদ থেকে পদত্যাগ করেছি। জাতীয় পার্টি ও জাতীয় পার্টি বিট এর বিষয়ে কেউ আমার আচরণে কষ্ট পেয়ে থাকলে আমি করজোড়ে ক্ষমা চাচ্ছি।’

সবার সাফল্য, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন।

সম্পর্কিত

যা যা দেখছি, তাতে এ সরকারের কাছে নিরাপদ বোধ করছি না: মান্না

আইসিইউ থেকে কেবিনে নেওয়া হয়েছে নুরকে

ক্ষমতায় গেলে রাজনৈতিক পরিবর্তন আনবে বিএনপি: মির্জা ফখরুল

নুরের শারীরিক অবস্থার উন্নতি, আইসিইউ থেকে কেবিনে নেওয়া হচ্ছে

আজ বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

অন্তর্বর্তী সরকার যত বেশি ক্ষমতায় থাকবে, দুর্বলতা তত ফুটে উঠবে: তারেক রহমান

এয়ারপোর্ট থেকে নুরকে দেখতে হাসপাতালে এনসিপি নেতারা

চীন সফর শেষে দেশে ফিরলেন এনসিপির নেতারা

তিন মাসের জন্য নির্বাহী কাউন্সিল গঠন করল এনসিপি

ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই নির্বাচনের আশ্বাস, জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধ নিয়ে আলোচনা হয়নি: মির্জা ফখরুল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা