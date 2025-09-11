হোম > রাজনীতি

জাপান সফরে যাচ্ছেন এনসিপির তিন নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল আজ বৃহস্পতিবার জাপান সফরে যাচ্ছে। দলে রয়েছেন এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুউদ্দীন পাটওয়ারী এবং যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক মাহবুব আলম।

আজ দুপুরে সারজিস আলম জানান, এনসিপির জাপান ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স এবং জাপানের প্রবাসীদের আমন্ত্রণে তাঁদের এই সফর। টোকিও ও ওসাকা শহরে আয়োজিত কর্মসূচিতে তাঁরা অংশগ্রহণ করবেন।

এক মাসের মধ্যে এটি এনসিপির প্রতিনিধিদলের তৃতীয় বিদেশ সফর।

তিন দিনের সফরে গত ২২ আগস্ট মালয়েশিয়া যায় এনসিপির শীর্ষ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদল। সেখান থেকে ফিরে ২৬ আগস্ট চার দিনের জন্য চীন সফরে যান নেতারা। এই দুই সফরেই নেতৃত্ব দেন দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তবে এবার জাপান সফরে তিনি থাকছেন না।

এনসিপির জাপান ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স জানিয়েছে, আগামী শনিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টার দিকে টোকিওতে এবং পরদিন বিকেল সাড়ে ৫টায় ওসাকায় দুটি কর্মসূচিতে অংশ নেবেন এনসিপির নেতারা। জুলাই যোদ্ধাদের স্মরণে ‘রিমেম্বার দ্য হিরোজ’ শীর্ষক এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

এর আগে গত মঙ্গলবার এনসিপির প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেন ঢাকায় নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত সাইদা শিনিচি।

বৈঠকে এনসিপির প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন নাহিদ ইসলাম। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, বিনিয়োগের পরিবেশসহ পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে বৈঠকে মতবিনিময় হয় বলে জানান এনসিপি নেতারা।

সম্পর্কিত

ডাকসুতে ইসলামপন্থার বিজয় জাতিকে আশার আলো দেখিয়েছে: রেজাউল করীম

সুষ্ঠু নির্বাচন না হলে সরকারের অর্জন বলতে কিছুই থাকবে না: সালাহউদ্দিন

বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্বাচন হলে দেশে সংকট আরও বাড়বে: আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

ডাকসুতে ছাত্রশিবিরের বিজয়ে জাতীয় পার্টির অভিনন্দন

বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় খালাস পেলেন আখতার হোসেন

নুরের ওপর হামলার ১৪ দিনেও গ্রেপ্তার নেই, বিদেশেও নেওয়া হচ্ছে না: গণঅধিকার পরিষদ

নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে পাকিস্তান হাইকমিশনারের সঙ্গে এনসিপির বৈঠক

মঈন খানের বাসায় কূটনীতিকদের নৈশভোজ

তলেতলে আ.লীগের সঙ্গে আঁতাত করে ছাত্রলীগের সব ভোট নিয়েছে শিবির: মির্জা আব্বাস

গানের শিক্ষকের পরিবর্তে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দিতে জোর দাবি নায়েবে আমির মুজিবুরের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা