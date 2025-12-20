হোম > রাজনীতি

লন্ডনের পথে জুবাইদা, ফিরবেন তারেক ও জাইমাকে নিয়ে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জুবাইদা রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

লন্ডনের পথে রওনা করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী জুবাইদা রহমান। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৮টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা করেন তিনি।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য আতিকুর রহমান রুমন এই তথ্য জানান।

২৫ ডিসেম্বর বেলা ১১টা ৫৫ মিনিটে ঢাকায় পৌঁছাবেন তারেক রহমান, সংবর্ধনা বিমানবন্দর ও এভারকেয়ারের কাছাকাছি

রুমন আরও বলেন, ‘ভাবি (জুবাইদা রহমান) লন্ডন ফিরে গেছেন। তারেক রহমান ও মেয়ে ব্যারিস্টার জাইমা রহমানকে নিয়ে বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) দেশে ফিরবেন।’

৫ ডিসেম্বর লন্ডন থেকে ঢাকায় আসেন জুবাইদা রহমান। এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মেডিকেল বোর্ডের সদস্য হিসেবে সার্বক্ষণিক চিকিৎসার তদারকি করেছেন তিনি।

