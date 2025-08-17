সিইসির সঙ্গে বৈঠকে বিএনপির প্রতিনিধিদল

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠকে বসেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির একটি প্রতিনিধিদল। আজ রোববার বিকেল ৪টায় আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সিইসির কার্যালয়ে এ বৈঠক শুরু হয়।
বিএনপির প্রতিনিধিদলে রয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান ও সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এবং দলীয় চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ইসমাইল জবিউল্লাহ।
তবে সিইসির সঙ্গে বিএনপির এ বৈঠকের কারণ জানা যায়নি।
এর আগে নির্বাচন কমিশন গত ৩০ জুলাই ৩০০ সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে খসড়া প্রকাশ করেছিল। ১০ আগস্টের মধ্যে সংক্ষুব্ধদের দাবি ও আপত্তি জানিয়ে ইসিতে আবেদন করতে বলা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ৩ আগস্ট নজরুল ইসলাম খানের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি করে বিএনপি।
এবার খসড়ায় ৩৯টি আসনে পরিবর্তন আনা হয়। এগুলো হলো—পঞ্চগড় ১ ও ২; রংপুর ৩; সিরাজগঞ্জ ১ ও ২; সাতক্ষীরা ৩ ও ৪; শরীয়তপুর ২ ও ৩; ঢাকা ২, ৩, ৭, ১০, ১৪ ও ১৯; গাজীপুর ১, ২, ৩, ৫ ও ৬; নারায়ণগঞ্জ ৩, ৪ ও ৫; সিলেট ১ ও ৩; ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২ ও ৩; কুমিল্লা ১, ২, ১০ ও ১১; নোয়াখালী ১, ২, ৪ ও ৫; চট্টগ্রাম ৭ ও ৮ এবং বাগেরহাট ২ ও ৩ আসন।
জানা যায়, ১০ আগস্টের মধ্যে সীমানা পুনর্নির্ধারণ-সংক্রান্ত ১ হাজার ৭৬০টি আবেদন ইসিতে জমা পড়ে। এতে মোট ৮৩টি আসনের সীমানা পরিবর্তনের আবেদন করা হয়।