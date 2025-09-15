মাঠে গড়াচ্ছে রাজনীতি

দলগুলোর মতানৈক্য
দীর্ঘদিন আলোচনার পরও জুলাই সনদের বাস্তবায়ন নিয়ে একমত হতে পারেনি রাজনৈতিক দলগুলো। বিএনপি জুলাই সনদের সাংবিধানিক বিষয়গুলো পরবর্তী জাতীয় সংসদের মাধ্যমে সমাধানের পক্ষে। অন্যদিকে জামায়াত, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), ইসলামী আন্দোলনসহ কয়েকটি দল জুলাই সনদের আইনি রূপ দিয়ে তার ভিত্তিতেই জাতীয় নির্বাচন চায়। এ ছাড়া সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতি, জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করাসহ বেশ কিছু বিষয়ে বিএনপির সঙ্গে মতানৈক্য কাটেনি দলগুলোর। এ অবস্থায় দাবি আদায়ে তিন দিনের কর্মসূচি দিয়েছে জামায়াতসহ তিনটি ইসলামি দল। এর মধ্য দিয়ে আলোচনার টেবিল থেকে রাজপথে গড়াচ্ছে রাজনীতি, বাড়ছে উদ্বেগ ও শঙ্কা।
দলগুলোর মাঠের কর্মসূচির কারণে দেশের রাজনীতিতে নেতিবাচক প্রভাবের আশঙ্কা করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। তাঁরা বলছেন, এখন বিএনপি যদি পাল্টা কর্মসূচি দেয়, তাহলে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আবার অস্থিতিশীল হয়ে উঠতে পারে। দেখা দিতে পারে সংঘাত।
রাষ্ট্রকাঠামো সংস্কারে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গত মার্চ থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ করে আসছে। প্রথম ধাপে দলগুলোর সঙ্গে আলাদা করে বসেছিল কমিশন। এরপর দ্বিতীয় ধাপে ৩০টি দল ও জোট নিয়ে ২৩ দিন সংলাপ হয়। দুই ধাপের সংলাপে ৮৪টি বিষয়ে রাজনৈতিক ঐকমত্য হয়, যার ভিত্তিতে জুলাই জাতীয় সনদ তৈরি করেছে কমিশন। কিন্তু বাস্তবায়ন পদ্ধতি ঠিক না হওয়ায় ঝুলে রয়েছে সনদে স্বাক্ষর। বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়ে দলগুলোর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক একাধিক বৈঠক হলেও সমাধান আসেনি। এ অবস্থায় গতকাল সোমবার জুলাই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন, জাতীয় নির্বাচনে পিআর পদ্ধতি চালু, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা, ফ্যাসিস্ট সরকারের জুলুম-নির্যাতন ও দুর্নীতির বিচার এবং জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার দাবিতে তিন দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে জামায়াত ও ইসলামী আন্দোলন। অভিন্ন এই পাঁচ দাবির সঙ্গে আরও একটি দাবি যোগ করে যুগপৎ কর্মসূচি দিয়েছে খেলাফত মজলিস। নেজামে ইসলামীও একই দাবিতে কর্মসূচি দেবে বলে জানা গেছে। এ ছাড়া পিআর বাদে বাকি চার দাবিতে এনসিপি, এবি পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদ পৃথক কর্মসূচি দিয়ে মাঠে নামবে বলে জানা গেছে।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, জুলাই সনদ বাস্তবায়নে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আনুষ্ঠানিক আলোচনার বাইরেও সরকার ও কমিশনের পক্ষ থেকে কয়েকবার অনানুষ্ঠানিক আলোচনা হয়েছে। এ ছাড়া দলগুলো নিজেদের মধ্যেও কয়েকবার আলোচনায় বসেছিল। কিন্তু জুলাই সনদের বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়ে একমত হতে পারেনি একটি দলও। এ অবস্থায় নিজেদের মতের পক্ষে দাবি আদায়ে রাজপথে যুগপৎ আন্দোলনের কর্মসূচিতে যাচ্ছে দলগুলো।
দাবি আদায়ে দলগুলোর রাজপথের কর্মসূচিকে রাজনৈতিক কৌশল বলে মনে করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. আল মাসুদ হাসানুজ্জামান। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, দাবি-দাওয়াগুলো নিয়ে দলগুলো দীর্ঘদিন ধরে কথা বলছে, সাধারণ মানুষ কীভাবে গ্রহণ করছে, সেটা জানার জন্য এখন কর্মসূচি দিচ্ছে তারা। এটা দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস। যার মাধ্যমে তাদের পক্ষের যুক্তিকে আন্দোলনের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়াও একটি লক্ষ্য হতে পারে।
জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, ‘জুলাই সনদের আইনি ভিত্তির কথা জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ও সরকারের কাছে বারবার বলেছি; কিন্তু সমাধান হচ্ছে না। তাই আমরা বলছি, আন্দোলনের বিকল্প নেই। তিনি বলেন, স্বাভাবিক পদ্ধতিতে দাবি আদায় না হলে তো আন্দোলনের পথেই যেতে হবে। তাই আন্দোলনের কর্মসূচি দিয়েছি। এর মাধ্যমে আমাদের দাবি-দাওয়াগুলো জনগণকে জানাব।’
ইসলামী আন্দোলনের প্রেসিডিয়াম সদস্য অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন বলেন, ‘আমরা সংস্কার দেখছি না। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের কার্যকর কোনো অগ্রগতি দেখছি না। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যমান বিচার দেখছি না। জাতীয় পার্টিসহ আওয়ামী লীগের শরিক ১৪ দলীয় জোটের বিচার ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ দেখছি না। এসব দাবি আদায়ের পাশাপাশি পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবিতে আমরা রাজপথে কর্মসূচি দিয়েছি।’
এনসিপি পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পক্ষে নয়, তারা উচ্চকক্ষ পিআর পদ্ধতিতে চায়। যে কারণে তারা যুগপৎ আন্দোলনে না গিয়ে বাকি চারটি প্রস্তাব বাস্তবায়নের দাবিতে রাজপথে পৃথক কর্মসূচি দেবে। দলটির যুগ্ম আহ্বায়ক জাবেদ রাসিন বলেন, ‘আমরা আমাদের মতো কর্মসূচি দেব। জামায়াত বা ইসলামী আন্দোলন যেসব দাবিতে কর্মসূচি দিয়েছে, তার পিআর পদ্ধতি ছাড়া সব বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত আছি। তবে আমরা যুগপৎ আন্দোলনে যাচ্ছি না। কিন্তু বাকি চারটি দাবি আদায়ে দলীয় ফোরামে আলোচনার ভিত্তিতে আমরা কর্মসূচি দেব।’
তিনটি দলের রাজপথের কর্মসূচিকে রাজনীতির জন্য নেতিবাচক সংবাদ বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। তাঁরা বলছেন, এখন বিএনপি পাল্টা কর্মসূচি দিলে রাজনীতিতে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। জুলাই সনদের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোকে ছাড় দেওয়ার আহ্বান জানান তাঁরা। কারও কারও মতে, বিশেষ সাংবিধানিক আদেশে জুলাই সনদ অন্তর্বর্তী সরকার বাস্তবায়ন করলেও তার স্বীকৃতি দিতে হবে জাতীয় সংসদকে। সে সংসদে তো বিএনপি, জামায়াতসহ সব দল থাকবে। সে ক্ষেত্রে জুলাই সনদের বিষয়ে আলোচনার টেবিলে সমাধানের তাগিদ দেন তারা।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সাব্বির আহমেদ বলেন, ‘দাবি আদায়ে রাজনৈতিক দলগুলো কর্মসূচি পালন করতেই পারে। কিন্তু সেটা যেন হরতাল বা ধর্মঘট না হয়। আমি মনে করি, বিষয়টি সমাধানে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপিকে নিয়ে একসঙ্গে বসতে পারেন। কথা বললে এটার সমাধান হবেই। একটু সময় লাগলেও সমাধান হবে বলে মনে করি। কারণ এখানে পয়েন্ট অব নো রিটার্নের জায়গা নেই।’
জুলাই সনদকে ঘিরে জামায়াত, ইসলামী আন্দোলনসহ ইসলামপন্থী দলগুলোর রাজপথের কর্মসূচিকে দুভাবে দেখছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক জোবাইদা নাসরীন। তাঁর মতে, সরকার ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন করার ঘোষণা দিলে জামায়াত বলেছিল তারা সংস্কারের আগে নির্বাচন চায় না এবং পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন চায়। একটা হতে পারে জামায়াত নির্বাচন চাচ্ছে না। কর্মসূচির মাধ্যমে সে ইঙ্গিত দিচ্ছে। আবার অতীতে দেখা গেছে, সরকার নিজের চাওয়া বাস্তবায়নে বিভিন্ন দলকে দিয়ে কখনো মব বা রাজপথে আন্দোলন করিয়ে চাপ সৃষ্টি করে থাকে।
জুলাই সনদের আইনি ভিত্তির দাবিতে জামায়াতসহ রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচিতে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে বিএনপি। দলীয় ফোরামে আলোচনা ছাড়া এ নিয়ে নেতারা প্রকাশ্য মন্তব্য করতে চান না বলে একাধিক নেতার সঙ্গে আলোচনা করে জানা গেছে। দলটির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেন, ‘যেকোনো রাজনৈতিক দল তাদের কর্মসূচি পালন করতে পারে। জামায়াত পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনসহ বিভিন্ন দাবিতে যেসব কর্মসূচি দিয়েছে, তা সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য দিয়েছে বলে মনে করি। তাদের কর্মসূচি দেখেই আমরা এ বিষয়ে মন্তব্য করব।’
তিনটি দলের কর্মসূচির বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, ‘রাজনৈতিক দলগুলোর বিভিন্ন রকমের দাবি-দাওয়া আছে, সেই অনুযায়ী কর্মসূচি দিচ্ছে। কিন্তু কমিশনের কাজের সঙ্গে তারা যেভাবে সহযোগিতা করছে, তা অব্যাহত থেকেছে। আমি আশা করি, ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। আমরা এখন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করছি। তাতে জামায়াত অংশগ্রহণ করছে। তাদের বক্তব্য দিচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্য অনুযায়ী আরও আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা এক জায়গায় আসতে পারব। ফলে তাদের রাজপথের কর্মসূচিকে আমরা দলীয় কর্মসূচি হিসেবে বিবেচনা করছি।’