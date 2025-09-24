হোম > রাজনীতি

আওয়ামী লীগের দোসরদের সঙ্গে বিএনপির কোনো আঁতাত নেই: রিজভী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। ফাইল ছবি

আওয়ামী লীগের দোসরদের সঙ্গে ‘বিএনপির কোনো আঁতাত নেই’ বলে মন্তব্য করে তাদের বিষয়ে দলের নেতা-কর্মীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, দেশে-বিদেশে আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগীরা বিচারহীনতার সুযোগ নিচ্ছে। এখনো ষড়যন্ত্র, নীলনকশা ও মাস্টারপ্ল্যান শেষ হয়নি। যারা আওয়ামী লীগের সঙ্গে ছিল, সহযোগিতা করছে, তারা যেন খোলস পাল্টাতে না পারে, সেদিকে নজর রাখতে হবে সবাইকে।

আজ বুধবার রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন রিজভী।

এ দিন নবনির্বাচিত পিরোজপুর জেলা বিএনপির নেতাদের নিয়ে সমাধি প্রাঙ্গণে যান তিনি।

এ সময় নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব বলেন, তৃণমূলের মাধ্যমে দল এমনভাবে সুসংহত করতে হবে, যেন জনগণ ধানের শীষে ভোট দেয়।

নিউইয়র্কে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা আখতার হোসেনের ওপর ডিম নিক্ষেপের প্রসঙ্গ টেনে রিজভী বলেন, আওয়ামী লীগের দুর্নীতি ও অপকর্মের বিচার হলে এবং অন্তর্বর্তী সরকার দৃঢ়তা দেখালে নিউইয়র্কে ফ্যাসিবাদের দোসররা এমন কর্মকাণ্ডের সাহস পেত না।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম মনি, পিরোজপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম খান, সদস্যসচিব সাইদুল ইসলাম কিসমত, যুগ্ম আহ্বায়ক এলিজা জামান প্রমুখ।

সম্পর্কিত

শিক্ষকদের রাজনীতি থেকে বের হয়ে আসতে হবে: মোস্তফা জামান

নিউইয়র্কের ঘটনা আ.লীগের ভবিষ্যৎ আরও অনিশ্চিত করেছে: আমীর খসরু

সিপিবির নতুন সভাপতি চন্দন, সাধারণ সম্পাদক রতন

কোনো নির্বাচনে আ.লীগ অংশ নিতে পারবে না: সারজিস

তোফায়েল আহমেদের ভাতিজা স্বপন গ্রেপ্তার

ফার্মগেট এলাকা থেকে আওয়ামী লীগের অর্ধশত নেতা-কর্মী আটক

মির্জা ফখরুলের নামে ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকার মিথ্যা ও মনগড়া: বিএনপি

ডিএনসিসির সাবেক কাউন্সিলর মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রী নার্গিস গ্রেপ্তার

আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ: গ্রেপ্তার যুবলীগ নেতা জামিনে মুক্ত

বিএনপি মহাসচিবের নামে সাক্ষাৎকারে কী লিখেছে ‘এই সময়’, জামায়াত–এনসিপির প্রতিক্রিয়া কেন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা