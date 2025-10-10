হোম > রাজনীতি

সব উপদেষ্টাই তো বিদেশি নাগরিক: রুমিন ফারহানা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি

আশুগঞ্জের তালশহর এএআই উচ্চবিদ্যালয় মাঠে বিএনপির জনসভায় রুমিন ফারহানা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির নির্বাহী কমিটির সহ-আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বলেছেন, সেফ এক্সিটের কথা কী আর বলব, প্রত্যেকটা উপদেষ্টাই তো বিদেশি নাগরিক।

আজ শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জের তালশহর এএআই উচ্চবিদ্যালয় মাঠে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে রুমিন ফারহানা এ কথা বলেন।

রুমিন ফারহানা বলেন, উপদেষ্টারা দেশে গন্ডগোল লাগলে বিদেশে চলে যেতে পারবেন। পারবেন না আপনি, পারব না আমি। আমাদের কোনো দেশে ভিসা লাগানো নাই। সরকারকে অনুরোধ করি, এমন কোনো কাজ করবেন না, এমন কোনো অপকর্মে জড়াবেন না, এমন কোনো দুর্নীতি করবেন না, এমন কোনো ওয়াদা করবেন না, যেটার কারণে আপনার সেফ এক্সিটের প্রয়োজন হতে পারে। কাজ করবেন স্বচ্ছতা, সততা ও দেশপ্রেম বজায় রেখে, যাতে সেফ এক্সিটের কথা চিন্তা করতে না হয়।’

জনসভায় উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপির নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

