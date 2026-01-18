হোম > রাজনীতি

নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর হুমকি দিল এনসিপি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাজধানীর বাংলামোটরে রূপায়ণ ট্রেড সেন্টারে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে (অস্থায়ী) এনসিপির সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

নির্বাচন কমিশন আপিলের রায়ে বিএনপি প্রার্থীদের ‘অন্যায্য ও নিয়মবহির্ভূত সুবিধা’ দিচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর হুমকি দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। দলটির মুখপাত্র ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া আজ রোববার রাতে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানিয়েছেন।

নির্বাচন কমিশনে বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের আপিল শুনানির রায়ের বিষয়ে জানাতে রাজধানীর বাংলামোটরে রূপায়ণ ট্রেড সেন্টারে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে (অস্থায়ী) এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘আমাদের সংশয়টা আজ আরও স্পষ্ট হয়েছে। এই পরিস্থিতি যদি চলতে থাকে, তাহলে অবশ্যই একটা শঙ্কা তৈরি হবে। জাতীয় নাগরিক পার্টি ও আরও যারা স্টেকহোল্ডার (অংশীজন) আছে, আমরা নির্বাচনে অংশ নেব কি না, সেটা পুনর্বিবেচনার পরিস্থিতি আসতে পারে। তবে আমরা চাই নির্বাচন যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হোক। আমরা যথাযথ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চাই এবং বাংলাদেশে বহুল প্রতীক্ষিত গণতান্ত্রিক উত্তরণ যেন সঠিকভাবে শেষ হয়, সেটাই আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি।’

সবার সঙ্গে আলোচনার পর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান আসিফ। তিনি বলেন, ‘এই পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের রাজনৈতিক পর্ষদের সঙ্গে বসব। আগামীকাল (সোমবার) অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গেও দেখা করব। আমাদের অন্যান্য যারা জোটসঙ্গী আছেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আমাদের যেই সহযোগীরা ছিলেন, সবার সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে আমাদের সিদ্ধান্ত জানাব।’

বিএনপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে আসিফ বলেন, আপিল শুনানির শেষ দিনে তারা (বিএনপি) বাইরে মব তৈরি করে রেখেছে। এক্সটার্নাল প্রেশার তৈরি করে রেখেছে।

আসিফ মাহমুদ জানান, রায় ঘোষণার আগমুহূর্তে নির্বাচন কমিশন ১৫ মিনিটের বিরতির কথা বলে দেড় ঘণ্টা সময় নিয়ে বিএনপির প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেছে। ওই প্রতিনিধিদলে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান ছিলেন বলেও জানান তিনি।

এনসিপির এ নেতা বলেন, বিএনপির প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকের পর দেওয়া রায় কিছুতেই নিরপেক্ষ হতে পারে না। এটা গণতন্ত্রের জন্য অশনিসংকেত।

আসিফ মাহমুদ আরও অভিযোগ করেন, বিএনপির অন্তত ২০ জন প্রার্থী দ্বৈত নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে ইসির বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন না করেই প্রার্থী হচ্ছেন। ঢাকা-১১ আসনে যেখানে এনসিপি আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, সেখানে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এম এ কাইয়ুমের দ্বৈত নাগরিকত্বের বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য ছড়িয়ে পড়েছে বলে জানান আসিফ।

আসিফ বলেন, নির্বাচন কমিশন বিএনপির দ্বৈত নাগরিক ও ঋণখেলাপি প্রার্থীদের বিধিবহির্ভূতভাবে ছাড় দিচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও ছিলেন দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি মনিরা শারমিন, যুগ্ম সদস্যসচিব জহিরুল ইসলাম মুসা প্রমুখ।

সম্পর্কিত

তারেক রহমানের গাড়িতে খাম রেখে দ্রুত পালাল মোটরসাইকেলচালক, কী ছিল তাতে

ইসলামী আন্দোলনের ফয়জুল করীমের আসনে প্রার্থী দেবে না জামায়াত

একটি দলের শীর্ষ নেতার অতিরিক্ত নিরাপত্তা ও প্রটোকল পক্ষপাতমূলক আচরণ: জামায়াত

ইসির আচরণ প্রশ্নবিদ্ধ, কিছু কর্মকর্তা নির্দিষ্ট দলের হয়ে কাজ করছেন: মির্জা ফখরুল

জনসংখ্যার অর্ধেক পেছনে রেখে এগোনো সম্ভব না: জাইমা রহমান

২৭ আসনে প্রার্থীর নাম প্রকাশ করল এনসিপি

তারেক রহমানের সঙ্গে ব্রাজিল ও সুইস রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে এনসিপি

জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকীতে বিএনপির দুই দিনের কর্মসূচি

সন্ধ্যায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে জামায়াত আমিরের বৈঠক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা