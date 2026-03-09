ছয় মাসের জন্য এনসিপির ট্যাক্স ল ইয়ার্স অ্যালায়েন্সের আহ্বায়ক কমিটি গঠন

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ট্যাক্স আইনজীবীদের সংগঠন ন্যাশনাল ট্যাক্স ল’ইয়ার্স অ্যালায়েন্সের (এনটিএলএ) কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির মেয়াদ থাকবে আগামী ছয় মাস। গত বৃহস্পতিবার ৫ মার্চ এই কমিটি গঠন করা হয়।
এনসিপির আইনজীবী সংগঠন ন্যাশনাল ল’ইয়ার্স অ্যালায়েন্সের (এনএলএ) আহ্বায়ক এসএম আজমল হোসেনের অনুমোদনক্রমে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে।
কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে মো. ছেফায়েত উল্যাকে এবং সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয়েছে মোহাম্মদ আবু মুসলিম বিন হাইকে।
কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক হয়েছেন মো. আব্দুল মান্নান, তানভীর কায়সার ও মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম। সদস্যসচিব করা হয়েছে মো. লুতফুল কবীরকে।
কমিটির অন্যান্য পদের মধ্যে যুগ্ম সদস্যসচিব নাজিম উদ্দিন মাহমুদ ও মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ খান, মুখ্য সংগঠক মো. কোহিনুর ইসলাম, যুগ্ম মুখ্য সংগঠক আলিউল আজিম ও রবিউজ্জল হোসেন। এ ছাড়া কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন— শেখ আখতার মাহমুদ, মো. সুজাউদ্দিন, আব্দুল হক হাওলাদার এবং শেখ নাজমুল হক।