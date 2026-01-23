হোম > রাজনীতি

আমরা মানুষকে কেনার চিন্তা করি না, সম্মান দেখাই: জামায়াত আমির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আজ সকালে কথা বলছেন জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতে ইসলামীর ওপর আরোপিত ভোটারদের আইডি ও বিকাশ নম্বর সংগ্রহের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন দলের আমির ডা. শফিকুর রহমান। আজ শুক্রবার পঞ্চগড়ের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

ভোটারদের আইডি বা বিকাশ নম্বর সংগ্রহের অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে জামায়াতের আমির বলেন, ‘এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমরা মানুষকে কেনার চিন্তা করি না, বরং মানুষের জীবনের প্রতি সম্মান দেখাই। যারা নিজেরা মানুষকে ১০ টাকা কেজির কার্ডের মতো লোভ দেখাচ্ছে বা ফ্ল্যাট দেওয়ার মিথ্যা আশা দিচ্ছে, তারা এখন নিজেদের দোষ আমাদের ওপর চাপানোর চেষ্টা করছে। এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে এসব অপপ্রচার চালানো হচ্ছে কি না, তা-ও দেখতে হবে।’

শফিকুর রহমান বলেন, ‘আমাদের প্রথম বার্তা হচ্ছে—দেশের স্বার্থে একটা জায়গায় সকলেরই ঐক্যবদ্ধ থাকা উচিত। দ্বিতীয়ত, পরস্পরকে আঘাত না করে যার যার নিজস্ব কর্মসূচি নিয়ে জনগণের কাছে যাওয়া প্রয়োজন। জনগণ যাদেরকেই তাদের মূল্যবান ভোট ও ভালোবাসা দিয়ে কবুল করে নেবে, আমাদের সকলেরই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত।’

শফিকুর রহমান আরও বলেন, ভিন্ন কোনো কায়দায় নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করার যেকোনো অসৎ উদ্দেশ্য থেকে সকলের বিরত থাকা উচিত; রাষ্ট্রের কোনো পর্যায়ের কারও এতে সম্পৃক্ত হওয়া উচিত নয়।

পোস্টাল ব্যালটের বিষয়ে জামায়াত আমির বলেন, ‘ইতিমধ্যে পোস্টাল ব্যালট পাঠানো শুরু হয়েছে, কিন্তু বেশ কিছু জায়গায় এখনো তা পৌঁছায়নি। সময় একেবারেই ঘনিয়ে এসেছে। আমরা নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ করব দ্রুত পদক্ষেপ নিতে, যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যালটগুলো ভোট দিয়ে ফেরত আসতে পারে।’

প্রবাসীদের প্রতি জামায়াতের আমির অনুরোধ জানিয়ে বলেন, ‘আপনাদের এই অধিকারটি (ভোটাধিকার) আজ মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ এসেছে। আপনি যে দল বা ব্যক্তিকে পছন্দ করেন, নিঃসংকোচে তাঁকেই ভোট দেবেন। মনে রাখবেন, ভোট শুধু আপনার অধিকার নয়, এটি আপনার পবিত্র দায়িত্ব। আপনার একটি ভোটই কোনো আসনের ব্যবধান গড়ে দিতে পারে।’

নির্বাচনী সফর নিয়ে তিনি বলেন, ‘আজকে ঢাকার বাইরে সফরের মধ্য দিয়ে আমাদের মূল কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। আমরা প্রতিটি এলাকার জনগণের পালস বোঝার চেষ্টা করব। গতানুগতিক মিথ্যা ওয়াদা বা অলীক স্বপ্ন নয়, বরং বাস্তবতার ভিত্তিতে এবং জনগণের সম্পদ দিয়ে ইনসাফভিত্তিক উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করব ইনশা আল্লাহ।’

