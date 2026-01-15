আচরণবিধি ভঙ্গ নিয়ে বিএনপি-জামায়াতের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আচরণবিধি মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলেছে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী। দল দুটি আজ বৃহস্পতিবার প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) সঙ্গে পৃথক বৈঠক করে এই অভিযোগ জানিয়েছে।
বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল দুপুরে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করে। বৈঠক শেষে কোনো দলের নাম উল্লেখ না করে সালাহউদ্দিন সাংবাদিকদের বলেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতারা বিভিন্নভাবে যেসব বক্তব্য দিচ্ছেন, বিবৃতি দিচ্ছেন তাতে আচরণবিধি লঙ্ঘিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন নির্বিকার। আমরা আশা করব, তারা বিষয়টি দেখবে।’
বিকেলে জামায়াতের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল সিইসির সঙ্গে বৈঠক করে। পরে হামিদুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, তফসিল অনুযায়ী প্রচারণা শুরু হওয়ার আগেই কিছু দলের প্রার্থীরা প্রকাশ্যে প্রচারণা চালাচ্ছেন, কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।
হামিদুর রহমান জানান, সুষ্ঠু নির্বাচনের মৌলিক কতগুলো দাবি ছিল। তার একটি হচ্ছে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড। প্রশাসনের নিরপেক্ষতা যদি নিশ্চিত করা না যায়, তাহলে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হবে না।
জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, দলীয়প্রধানদের প্রটোকল, নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও সমতা রক্ষা করা হচ্ছে না।
আচরণবিধি ভঙ্গ নিয়ে বিএনপি ও জামায়াতের অভিযোগের বিষয়ে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে নির্বাচন কমিশনার (ইসি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, ‘সব অভিযোগের জন্য একটি কমপ্লেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আছে। ওনারা ইসিতে বলেছেন—ঠিক আছে। আমরা তাঁদের সবাইকে বলেছি, রিটার্নিং অফিসারের কাছেও যেন অভিযোগ দেন।’