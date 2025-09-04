কমিশনে বিএনপির মত: নতুন সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রবর্তন ক্যুবলে গণ্য হবে

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার সংবিধানের অধীনে গঠিত হয়েছে। সংবিধানের অধীনে গঠিত কোনো সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে বিদ্যমান সংবিধানের স্থলে নতুন সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করলে সেটি বিপ্লব নয়; বরং ‘ক্যু’ হিসেবে গণ্য হবে বলে জানিয়ে দিল বিএনপি। দলটি বলেছে, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারকে কোনো দল বা গোষ্ঠী এরূপ অসম্মানজনক পথে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করলে, সেটি হবে জাতির জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।
জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনকে পাঠানো তিন পৃষ্ঠার মতামতে এসব কথা বলেছে বিএনপি। এতে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের তিনটি সুনির্দিষ্ট সুপারিশও করেছে দলটি।
বিএনপি তাদের মতামতে বলেছে, সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন করার বিপজ্জনক চেষ্টা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাস্তবসম্মত নয়। দলটি সংবিধান সংস্কারবিষয়ক সুপারিশ নির্বাচিত জাতীয় সংসদের মাধ্যমে দুই বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন চায় বলেও জানিয়েছে।
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সূত্রে জানা গেছে, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন পদ্ধতির বিষয়ে সংলাপে অংশ নেওয়া ৩০টি দল ও জোটের কাছে মতামত চাওয়া হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিএনপিসহ ২৭টি দল তাদের মতামত দিয়েছে। জামায়াতে ইসলামী আগামীকাল শনিবার বাস্তবায়ন পদ্ধতির বিষয়ে মতামত জমা দেবে। অন্যদিকে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পদ্ধতির বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বৈঠক করেছে এনসিপি। সেগুলো নিয়ে গতকাল রাতে দলীয় ফোরামে আলোচনার ভিত্তিতে সুপারিশ তৈরি করে কমিশনে মতামত জমা দেবে তারা।
বিএনপির তিন পাতার মতামতের প্রথম দুটিতে জুলাই সনদের বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বক্তব্যের একাধিক উদ্ধৃতি দিয়ে তার স্বপক্ষে নিজেদের যুক্তি তুলে ধরে। পাশাপাশি বলা হয়, কয়েকটি রাজনৈতিক দল জুলাই সনদ বাস্তবায়ন প্রশ্নে সনদের স্বপ্নদ্রষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সুচিন্তিত ধারণার বাইরে গিয়ে নানাবিধ নিত্যনতুন ধারণা-পন্থার কথা ব্যক্ত করছে। সেগুলো সুচিন্তিত ও বাস্তবসম্মত নয় বলে মনে করে বিএনপি।
বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার বিদ্যমান সংবিধানের অধীনে গঠিত হয়েছে—বিষয়টি উল্লেখ করে বিএনপি বলছে, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হয়নি। কিন্তু জুলাই সনদের খসড়ায় আট দফার অঙ্গীকারনামায় জুলাই সনদকে সংবিধানের ওপরে স্থান দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যা আইনি ও সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অসম্ভব, অসংগত ও অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করে বিএনপি।
বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়, জুলাই সনদের বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার অবস্থান অত্যন্ত সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত। তারা প্রধান উপদেষ্টার বাস্তবায়ন কৌশলকে সমর্থন করে। এর বাইরে যাওয়ার সুযোগ বা প্রয়োজন নেই। বিএনপির মতে, প্রধান উপদেষ্টা বক্তব্যে জুলাই সনদ তিন ধাপে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার জুলাই সনদের ‘আশু করণীয় সংস্কার কাজগুলো’ বাস্তবায়ন করবে; জুলাই সনদের বাকি অংশের বেশ কিছু কাজের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করবে এবং নির্বাচিত সরকার জুলাই সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।
বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়, সংবিধান সংস্কারবিষয়ক সুপারিশ ছাড়া অন্য আশু করণীয় সুপারিশগুলো কোনো ধরনের কালক্ষেপণ না করেই অন্তর্বর্তী সরকার বাস্তবায়ন করবে। এজন্য প্রয়োজনীয় অধ্যাদেশ জারি, বিধি প্রণয়ন, প্রশাসনিক আদেশ জারি, প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ বা অন্য কোনো বৈধপন্থা বা কৌশলের আশ্রয় নিতে পারে সরকার। এ ছাড়া আশু করণীয় নয়, এমন সুপারিশগুলো যথাসম্ভব বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সরকার শুরু করবে। পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব নেওয়ার দুই বছরের মধ্যে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। রাজনৈতিক দলগুলো জুলাই সনদে স্বাক্ষরের মাধ্যমে বা নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখ করে জাতির কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে।
এ ছাড়া বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়, নির্বাচিত জাতীয় সংসদ গঠিত হওয়ার দুই বছরের মধ্যে সংবিধান সংশোধনীসম্পর্কিত সুপারিশ এবং অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে বাস্তবায়িত না হওয়া সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করবে। জুলাই সনদে স্বাক্ষরের মাধ্যমে দলগুলো জাতির কাছে এ বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে বলে মনে করে দলটি।
আগামী সপ্তাহে দলগুলোর কাছে পাঠানো হবে চূড়ান্ত জুলাই সনদ
জুলাই সনদ বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত পর্যালোচনা করতে আগামী সপ্তাহে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করবে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। এরপর চূড়ান্ত জুলাই সনদ ও বাস্তবায়নের উপায়সম্পর্কিত সুপারিশ একসঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠাবে। গতকাল জাতীয় সংসদের জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত কমিশন সভায় এমন সিদ্ধান্ত হয় বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
জুলাই সনদ বাস্তবায়নের সুপারিশ-সংক্রান্ত একটি তথ্য জুলাই সনদের সঙ্গে দলগুলোর কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত কমিশন নিয়েছে বলে জানিয়েছেন ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ। তিনি বলেন, ‘জুলাই সনদ ও বাস্তবায়নের সুপারিশ দলগুলোর কাছে একসঙ্গে পাঠাতে চাই আমরা। যদি তা না হয় তবে ভুল-বোঝাবুঝি হতে পারে। তখন মনে হবে আমরা বাস্তবায়ন নিয়ে ভাবছি না। আমরা বাস্তবায়নের পথ সম্পর্কে সুপারিশ করতে চাই। সেটার বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মতামতের ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আগামী সপ্তাহের শুরুতেই বৈঠক করব।’
জুলাই সনদ বাস্তবায়নের জন্য গণভোট, বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ, অধ্যাদেশসহ একাধিক সুপারিশ কমিশনের পক্ষ থেকে সরকারকে করা হবে বলে জানা গেছে। আলী রীয়াজ বলেন, ‘আমরা সরকারকে এমন একটি পথ দেখাতে চাই, যাতে বর্তমান সরকারের মেয়াদকালেই জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পথ সুনিশ্চিত করা যায়।’