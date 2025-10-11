হোম > রাজনীতি

পিআরের জন্য গণভোটে যেতে হবে কেন—প্রশ্ন আমীর খসরুর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাজধানীর মৌচাকে কসমস সেন্টারে শনিবার আয়োজিত আলোচনা সভায় কথা বলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বা পিআর (প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন) পদ্ধতিতে নির্বাচনের বিষয়ে গণভোট করার দায়িত্ব রাজনৈতিক দলগুলোকে কে দিয়েছে—এ প্রশ্ন তুলেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেছেন, ‘পিআরের জন্য গণভোটে যেতে হবে কেন? প্রত্যেকটি দলের অনেকগুলো ইস্যু আছে, যেগুলোতে ঐকমত্য হয় নাই। তাহলে ওই গণভোটের প্রক্রিয়ায় যদি আপনি যেতে চান, আগামী দুই বছর যাবৎ আপনাকে গণভোটই করতে হবে। এই দায়িত্ব আমাদের কে দিয়েছে? আমাদের জনগণ গণভোট করার এই দায়িত্ব দেয় নাই।’

আজ শনিবার রাজধানীর মৌচাকে কসমস সেন্টারে এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। ‘ইলেকশন ২০২৬: এ ক্রিটিক্যাল লুক এট প্রপোরশনাল রিপ্রেজেনটেশন’ শীর্ষক এ সভার আয়োজন করে কসমস গ্রুপ ও ইউনাইটেড নিউজ এজেন্সি অব বাংলাদেশ।

আমীর খসরু বলেন, বাংলাদেশে সংবিধানের ভিত্তিতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছে এবং সংবিধানের ভিত্তিতেই সেই সরকার চলছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে এবং পরবর্তীকালে পরিবর্তন করতে হলে বর্তমান সংবিধানের আওতায় নির্বাচন করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আগে আসতে হবে। আগে একটি নির্বাচিত সরকার, নির্বাচিত সংসদ গঠন করতে হবে। তারপর প্রত্যেকটি দলের অধিকার আছে, তাদের বিষয়গুলো নিয়ে জনমত সৃষ্টি করার, জনগণের কাছে যাওয়ার।

পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন দলীয় কিছু আসন বৃদ্ধি ছাড়া জনগণের জন্য কোনো ‘সুবিধা নেই’ বলে সভায় মন্তব্য করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য আবদুল মঈন খান।

তিনি বলেন, ‘আমরা কেন পিআর চাচ্ছি? একটু যদি আমরা খোলাখুলি বলি, পিআরটা চাচ্ছি এ কারণে যে আমি পার্লামেন্টে কিছু বেশি সিট পাব, এর বাইরে কিছু নাই। এখন আমি পার্লামেন্টে অধিকতর ক্ষমতাবান হব, অধিক সিট পাব—সেই কারণে মানুষের মৌলিক যে দাবি, সেটাকে আমি অগ্রাহ্য করব, এটা তো গণতন্ত্রের ভাষা নয়। কাজেই সেই দিক থেকে এটা স্ববিরোধী।’

কসমস গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এনায়েতউল্লাহ খানের সভাপতিত্বে সভায় অংশ নেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ প্রমুখ।

