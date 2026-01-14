হোম > রাজনীতি

জামায়াতসহ ১১ দলের আসন সমঝোতা ঘোষণার প্রেস ব্রিফিং শেষ মুহূর্তে স্থগিত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ। ছবি: সংগৃহীত

জামায়াতে ইসলামীসহ ১১ দলীয় জোটের চূড়ান্ত আসন সমঝোতা নিয়ে ঘোষণার সংবাদ সম্মেলন স্থগিত করা হয়েছে। আজ বুধবার বিকেলে রাজধানীর কাকরাইলের ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশে (আইডিইবি) এই সংবাদ সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। তবে বেলা ২টার পর এক বিজ্ঞপ্তিতে স্থগিত করার কথা জানায় জামায়াত।

জামায়াতের প্রচার বিভাগ থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও ১১ দলের সমন্বয়ক হামিদুর রহমান আযাদ জানান, আজ ১৪ জানুয়ারি বিকেল সাড়ে ৪টায় আন্দোলনরত ১১ দল ঘোষিত সংবাদ সম্মেলন অনিবার্য কারণবশত স্থগিত করা হয়েছে।

এর আগে আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সাংবাদিকদের আমন্ত্রণপত্র পাঠায় জামায়াত। আমন্ত্রণপত্রে বলা হয়, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীসহ ১১ দলের আসন সমঝোতা বিষয়ে চূড়ান্ত ঘোষণা প্রদানের লক্ষ্যে আজ বিকেল সাড়ে ৪টায় রাজধানীর ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি) মুক্তিযোদ্ধা হলে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এতে ১১ দলের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত থাকবেন।

