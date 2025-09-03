হোম > রাজনীতি

তারেক রহমানের প্রধানমন্ত্রী হওয়া ঠেকাতে চক্রান্ত চলছে: শামসুজ্জামান দুদু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বুধবার আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যাতে প্রধানমন্ত্রী হতে না পারেন, সে জন্য নানা ধরনের চক্রান্ত চলছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু। তিনি বলেছেন, ‘বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দল বিএনপিকে ক্ষমতায় আনতে না দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে হবে এবং সামনে এগিয়ে যেতে হবে।’

আজ বুধবার সকালে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ জাতীয় নেতাদের ওপর হামলার প্রতিবাদে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শামসুজ্জামান দুদু এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশকে গণতন্ত্রের বাইরে রাখার ষড়যন্ত্র চলছে। দেশকে লুণ্ঠনের বাজারে পরিণত করা এবং সুষ্ঠু নির্বাচন ঠেকাতে নানা চক্রান্ত হচ্ছে।

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রসঙ্গে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, ‘তাঁকে পেটানো অত্যন্ত মর্মান্তিক ও ভয়ংকর ঘটনা। যারা এই হামলায় জড়িত, তারা যত ক্ষমতার অধিকারী হোক না কেন, গ্রেপ্তারের আহ্বান জানাচ্ছি। হামলাকারীরা যদি স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়, তাহলে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না।’

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ১৬ বছর ধরে মানুষের ওপর জুলুম চালিয়েছে। জাতীয় পার্টি তা সমর্থন করেছে আর ১৪ দল এখন গোপনে রয়েছে। শেখ হাসিনা ও তাঁর দোসররা এখনো সক্রিয়। তাদের শাসনের সময় বাংলাদেশের জনগণের অর্থ লুট হওয়ার পরিস্থিতি দেখা গেছে, যা স্বাধীন বাংলাদেশের ৫৪ বছরের ইতিহাসে অনন্য।

ভারত সরকারের সমালোচনা করে বিএনপির এই নেতা বলেন, আওয়ামী লীগের সমর্থক হিসেবে ভারত গণতন্ত্র হত্যা ও লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে সহযোগী ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্র হত্যায় উৎসাহিত করা হয়েছে এবং বন্ধুসুলভ ছদ্মবেশে ভারত শত্রুর ভূমিকা পালন করেছে। হত্যাকারীদের আশ্রয় দেওয়া ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্ব সম্ভব নয়।

