খাগড়াছড়িতে ধর্ষণ ও হামলার ঘটনায় তথ্যানুসন্ধান দল পাঠাচ্ছে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

খাগড়াছড়িতে ধর্ষণ ও হামলার ঘটনায় তথ্য সংগ্রহ ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণের লক্ষ্যে একটি তথ্যানুসন্ধান দল পাঠাচ্ছে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) দলটি ঘটনাস্থলে পৌঁছে ভুক্তভোগীদের পরিবার ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।

তথ্যানুসন্ধান দলে থাকবেন চিকিৎসক হারুন উর রশীদ, অ্যাকটিভিস্ট মারজিয়া প্রভা, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নজরুল ইসলাম, গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের সমন্বয়ক ছায়েদুল হক নিশান, গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সত্যজিৎ বিশ্বাস এবং জাতীয় গণফ্রন্টের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়ক রজত হুদা।

দলটি খাগড়াছড়িতে ধর্ষণের ভুক্তভোগীর পরিবার এবং সেনাবাহিনী ও সেটেলার বাহিনীর হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। পাশাপাশি তারা ক্ষতিগ্রস্ত স্থানসমূহ পরিদর্শন করবে এবং জেলা প্রশাসন, পুলিশ সুপার, স্থানীয় প্রেসক্লাব ও সিভিল সার্জনের সঙ্গে বৈঠক করবে।

তথ্যানুসন্ধান দলের লক্ষ্য হলো খাগড়াছড়ির সাম্প্রতিক পরিস্থিতির প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটন ও তা জনসমক্ষে উপস্থাপন করা। সফর শেষে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে অনুসন্ধানের ফলাফল প্রকাশ করবে বলে জানানো হয়েছে।

