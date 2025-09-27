দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন দল ক্ষমতায় যাওয়ার আগে পাথর-বালু লুটেও চ্যাম্পিয়ন: রফিকুল ইসলাম খান

দুর্নীতিতে টানা ৫ বছর চ্যাম্পিয়ন হওয়া একটি দল এবার ক্ষমতায় যাওয়ার আগেই পাথর-বালু লুটেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান। তিনি বলেছেন, দলটি ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে দেশের মালিক বনে গেছে।
আজ শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর গেন্ডারিয়ায় জহির রায়হান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ জামায়াত আয়োজিত ঢাকা-৬ আসনের সর্বস্তরের ওলামা-মাশায়েখ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রফিকুল ইসলাম খান এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, ‘দুর্নীতিতে টানা ৫ বছর চ্যাম্পিয়ন হওয়া দল এবার ক্ষমতায় যাওয়ার আগেই পাথর-বালু লুটে চ্যাম্পিয়ন। তারা ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে দেশের মালিক বনে গেছে। সারা দেশে লুটপাট, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী কারা করছে জনগণ তা দেখছে। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজ, দুর্নীতিবাজ, লুটপাটকারীদের জনগণ ভোটের মাধ্যমে বয়কট করবে। আগামী নির্বাচনে ভোটাররা সুষ্ঠুভাবে ভোট দিতে পারলে ইসলামের পক্ষে এক নীরব বিপ্লব ঘটবে।’
জামায়াতের এই নেতা আরও বলেন, ‘আলেমদের ঐক্যের আভাসে পুরো জাতি খুশি হলেও একটি দল খুশি হতে পারেনি। কারণ তারা জানে ইসলামি দলগুলোর ঐক্য হলে জনগণ তাদের ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবে।’
যারা ক্ষমতায় গিয়ে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করতে চায়, এখন বাস্তবায়নে তাদের আপত্তি কেন—প্রশ্ন রেখে রফিকুল ইসলাম খান বলেন, এর মানে হচ্ছে ওই দল আবারও জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার রাজনীতি করার চেষ্টা করছে। সব দল জুলাই সনদের আইনি ভিত্তির পক্ষে অবস্থান নিলেও একটি দল বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। যারা জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দিতে চায় না, তারা জুলাই বিপ্লবকেই অস্বীকার করে। জুলাই বিপ্লবকে অস্বীকার করলে আওয়ামী লীগের মতোই পরিণতি ভোগ করতে হবে।
সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এ এইচ এম আব্দুল হালিম, বাংলাদেশ মজলিসুল মুফাসসিরিনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুল হামিদ, কাটাবন জামে মসজিদের খতিব ড. রফিকুর রহমান মাদানী, খেলাফত মজলিসের নায়েবে আমির আহমদ আলী কাসেমী, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের মহাসচিব মুফতি ফখরুল ইসলাম প্রমুখ।